Oroszország világháborúra készül?

Az észt hírszerzés vezetője, Ants Kiviselg az RBC-Ukrajnának adott interjújában elmondta, hogy az oroszok havonta körülbelül 1,5 millió lőszert tudnak előállítani békeidőben. Azonban nemrég az orosz hadiipar folyamatos termelésre állt át, így a korábbinál is több lövedéket, illetve rakétát tudnak készíteni – mondta Kiviselg.

A szakértő szerint az ukrajnai háború kirobbanása előtt az oroszok kilencezer harckocsival és 36 ezer páncélozott járművel rendelkeztek.

Még ha abból a szempontból is nézzük, hogy a felszerelés elavult, és három egységből csak egyet tudnak azonnal hadrendbe állítani, akkor is hatalmas számról, háromezer harckocsiról és 12 ezer páncélozott személyszállítóról beszélünk,

de, mint mondta, ez nem vonatkozik például a ballisztikus rakétákra.

Ballisztikus rakétákat természetesen nem tudnak ilyen mennyiségben gyártani

– tette hozzá az észt hírszerzés vezetője.

Azonban a rakéták előállítása terén is előrelépéseket ért el az orosz hadiipar, ugyanis a The New York Times nemrég arról számolt be, hogy Oroszországnak sikerült kijátszania a nyugati szankciókat és exportellenőrzéseket, ezzel a háború előtti szint fölé növelve a rakétagyártást.

Az Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint az orosz hadsereg gyorsabban növelte precíziós rakétakészletét, mint azt a korábbi előrejelzések sugallták.