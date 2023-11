Eszmail Kááni, a Kudsz hadtest parancsnoka a Hamász parancsnokainak küldött csütörtöki üzenetében hangoztatta: nem engedik, hogy az ellenség elérje „piszkos céljait” Gázában és Palesztinában − tudatta a Tasznim félhivatalos iráni hírügynökség.

Testvéreitek az ellenállás tengelyében mellettetek állnak!

− üzente az iráni tábornok.

Irán korábban a helyzet eszkalációjára figyelmeztette Izraelt, amennyiben nem vet véget a Gázai övezetben az erőszaknak.

Az Egyesült Államok viszont többször is óva intette Iránt, hogy semmilyen formában, se közvetlenül, se szövetségesein keresztül ne avatkozzon be a konfliktusba.

Borítókép: Füst száll fel a Gázai övezet déli részén található Rafahban egy izraeli bombázás után 2023. november 14-én (Fotó: Said Khatib / AFP)