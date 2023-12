Az ukrán haditudósító a katonák kimerültségére panaszkodott

Jelentősebb sikerekről egyik fél sem számolhat be az elmúlt hónapokban az orosz–ukrán háborúban, az ellenoffenzíva sem hozott áttörést, mondta el egy ukrán katonai tudósító, Csapljenko. Az ukrán katonák fáradtságáról, kimerültségéről is beszélt. Azt is elmondta, hogy a Nyugattól kapott harcieszköz-támogatás sem elégséges, hogy több a harckocsi, mint a hozzájuk való felszerelés. Ezenkívül hiányoztak a légvédelmi rendszerek és a repülőgépek, helikopterek. Arra is utalt, hogy nem biztos, hogy minden szükséges feltétele adott volt az ellenoffenzívához, de egyes NATO-országok belehajszolták az ukránokat ebbe.

Csapljenko hozzáteszi, hogy nem tudja, mi lesz 2024-ben, 2025-ben, de mint fogalmaz, az oroszok legalább 2026-ig tervezik fenntartani a háborút. Beszélt a nyugatiak fáradtságáról is ukrán háború tekintetében. A Nyugatnak meg kell értenie, hogy ez nem csak Ukrajna háborúja – tette hozzá.

Szerinte Putyin mindent egy lapra tett fel, Ukrajnát mint államot bármi áron megakarja semmisíteni. Szóba kerül, hogy egy nyugati partnerek szerint többet kell saját maguknak az ukránok is tenni, például a hadiipar területén is.

Borítókép: Ukrán tüzérek egy Gepard önjáró légvédelmi gépágyúval Kijev közelében 2023. november 30-án, az orosz–ukrán háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)