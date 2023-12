Fokozzák a biztonságot Prágában a csütörtöki lövöldözés után

A cseh rendőrség az ország valaha volt legnagyobb és legdurvább tömeges lövöldözése után megerősíti a járőrözést azokon a helyeken, ahol sok ember gyűlhet össze az év végi, ünnepi időszakban.

Mint lapunk is írt róla, egy 24 éves diák tombolt csütörtökön a prágai Károly Egyetemen, és 14 embert megölt, majd maga ellen fordította a fegyverét és végzett magával is. A hatóságok pénteken közölték, hogy azonosították a támadó összes áldozatát. A tömeggyilkos az apját is megölte, mielőtt Prágába utazott, és tüzet nyitott a város történelmi központjában lévő bölcsészkar épületének tetejéről.

A fokozott rendőri jelenlét az úgynevezett puha célpontoknál, például koncerteknél vagy sporteseményeknél január 1-jéig tart – mondta Vít Rakusan belügyminiszter.

Střelba v prostoru univerzity, den 2. Z důvodu větší přehlednosti založíme nové vlákno s aktuálními informacemi. Stále platí,že toto je jediné místo, kde naleznete oficiální vyjádření a reakce.Děkujeme za spolupráci a jak za podporu, tak materiály důležité pro objasnění případu. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 22, 2023

A miniszterelnök és a kabinet más magas rangú tagjai csatlakoztak több tucat emberhez, akik gyertyát gyújtottak és virágot helyeztek el a Károly Egyetem székháza előtt, ahol ideiglenes emlékművet állítottak fel az áldozatok emlékére. Az épület, ahol a támadás történt, továbbra is körül van zárva, és rendőrök őrzik.

A kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította december 23-át, amikor délben országszerte megszólaltak a templomok harangjai az áldozatok tiszteletére.

A középületeken félárbócra engedték és gyászszalaggal kötötték át a nemzeti zászlót. Petr Fiala kormányfő felhívást intézett a lakossághoz, hogy déli 12 órakor egyperces csenddel emlékezzenek az áldozatokra. A legtöbb adventi és kulturális rendezvényt lemondták, a televíziók megváltoztatták műsoraikat.