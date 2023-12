Megverték a migránsok a Mikulást Németországban

Az 54 éves áldozatnak december 6-án Kassel városában kellett volna fellépnie, amikor a fiatalokból álló banda megtámadta.

Az áldozat, Rainer B. elmondása szerint a banda több 15 év körüli, migráns hátterű tinédzserből állt. A rendőröknek elmondta, hogy inzultálták, „rohadéknak” és „kövér embernek” nevezték, és felszólították, hogy vegye le a mikulásjelmezét. Azt ordították, hogy muszlimok, és hogy Németország az ő országuk – számolt be róla a Hessische Allgemeine című lap.

Az áldozat megjegyezte, hogy többen is szemtanúi voltak a támadásnak, és ahelyett, hogy közbeléptek volna, inkább kinevetették és megtapsolták a migráns támadókat.

Miután feljelentést tett a hatóságoknál, az ügy az állambiztonsági hivatalhoz került.

A megtámadott férfi még a történtek ellenére is elment az eseményre – bár a ruhája több helyen elszakadt. Azt mondta, ez nem akadályozza meg abban, hogy jövőre is beöltözzön a gyerekeknek. A jövőben ugyanakkor paprikaspray-t is magánál tart majd, hogy meg tudja védeni magát.

