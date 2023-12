Rablás vízumért – új módszerrel próbálkoznak az illegális migránsok

A New York-i Rambhai Patelt és Balwinder Singht letartóztatták és vádat emeltek ellenük a szövetségi bíróságon, mert egy „rablás a vízumért” elnevezésű rendszert működtettek – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Patel és Singh idén nyolc fegyveres rablást követett el kisboltokban és italboltokban, de a rablások miatti nyomozás során a hatóságok furcsa dolgot vettek észre. Mind a nyolc esetben jelen volt ugyanis egy illegális bevándorló, aki vagy eladóként, vagy kisegítőként az üzletben dolgozott. A nyolcból hét esetben a bevándorlók U-vízumot igényeltek.

Az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata (USCIS) által kiadott vízum, az U-vízum egy speciális vízum, amelyet olyan illegális, papírok nélküli bevándorlók kaphatnak, akik a bűnüldöző szervek segítségére vannak, amikor bűncselekménynek lesznek tanúi.

A Not The Bee amerikai hírportál megjegyzi, hogy Joe Biden amerikai elnök megesküdött, hogy felgyorsítja az U-vízumra várók eljárását, azt azonban még a belbiztonsági minisztérium is kijelentette, hogy a programot nem kezelik hatékonyan és csalásra ad lehetőséget.

A nyomozóknak Patel és Singh esetében először az tűnt fel, hogy az egyik rabláshoz repülővel kellett utazniuk, és az utazás többe került, mint az az összeg, amit a kasszából elvettek. Egy meg nem nevezett, CW–1 néven emlegetett bűntárs a letartóztatás után feldobta Patelt és Singht.

CW–1 ezután bemutatott bűntársainak egy FBI-ügynököt, aki egy új potenciális rablónak adta ki magát, és aki felfedte a terv részleteit.

A „rablás vízumért” nevű rendszer úgy épült fel, hogy az illegális bevándorlók tízezer dollárt fizettek Patelnek és Singhnek, hogy kirabolják őket. Az üzletek ezer és kétezer dollár közötti összeget kaptak azért, hogy a rablás helyszínéül szolgáljanak, majd Patel kapcsolatba lépett ügyvédekkel, hogy segítsen az „áldozatoknak” az U-vízum kérelmezésében. A „rablók” fejenként ötszáz dollárt kaptak, Patel pedig elvitte a maradékot.

A banda Massachusetts, Pennsylvania, Kentucky és Tennessee államokban hajtott végre ilyen „rablásokat” mielőtt elkapták őket. Azt nem lehet tudni, hogy a rendszert átverni próbáló illegális bevándorlókat letartóztatták-e és vádat emeltek-e ellenük.

Borítókép: Illegális bevándorlók és amerikai rendőrök a mexikói határkerítésnél (Fotó: MTI/EPA/Allison Dinner)