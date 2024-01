Ítélethirdetés közben támadt a bíróra, verekedés tört ki + videó

A bíróságra magától sétált be és nem is volt megbilincselve, a bírótól pedig azt kérte a tárgyalás alatt, hogy legyen vele kedves, hiszen nem akart ő rosszat, és azt is mondta, hogy

nem egy agresszív ember.

Ez addig tartott, amíg a bíró el nem mondta, hogy börtönre fogja ítélni őt.

