Megkongatták a vészharangot a gyermekorvosok

Németországban a gyermekorvosok óriási gyógyszerhiányra panaszkodnak, országszerte már most is hiány van penicillinből – számol be róla a Tagesschau hírportál. A Gyermek- és Serdülőorvosok Országos Szövetsége (BVKJ) szerint

ez azért olyan veszélyes, mert a penicillin a legjobb antibiotikum a streptococcus okozta fertőzések ellen

A penicillinre azért van égetően szükség, mert az célzottan hat.

Ha át kell térnünk a szélesebb spektrumú antibiotikumokra, akkor növeljük a rezisztencia kialakulásának kockázatát. Jelenleg hiány van a szalbutamolból is, amely az asztma és a krónikus tüdőbetegségek ellen fontos hatóanyag

– mondta a BVJK elnöke, Michael Hubmann a sajtónak.