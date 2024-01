Német pénzügyminiszter: Ebben a törvényhozási időszakban már nem fizetnek klímapénzt

A Szociáldemokrata Párt (SPD), a Zöldek és a Szabaddemokrata Párt (FDP) a koalíciós megállapodásban jelentette be a klímapénzeket. Ennek kifizetését már többször is elhalasztották. Most Christian Lindner szövetségi pénzügyminiszter világossá tette: a klímapénzről már csak a következő törvényhozási időszakban fognak dönteni, írja a Focus.

Christian Lindner Fotó: Fdp.de

Annak idején még az Angela Merkel kancellár vezette utolsó nagykoalíció döntött arról, hogy minden német polgárnak klímabónuszt kell kapnia. Ausztria ilyen címen már fizet – 110 és 220 euró közötti összeget –, de ezt Németország egyelőre még mindig csak tervezi. Az úgynevezett klímapénz célja, hogy kompenzálja a szén-dioxid-pótdíjakat, amelyeket többek között az autózásért és a fűtésért fizetnek a német állampolgárok.

2025-től műszakilag egy főre jutó befizetést tudunk teljesíteni. Szóval menetrend szerint vagyunk. Hogy politikailag ebbe az irányba alakítjuk-e át a finanszírozási környezetet, azt a következő választások után kell eldönteni

– mondta az FDP politikusa a Neue Osnabrücker Zeitungnak (NOZ).

Ich brauche kein Klimageld, die CO2-Abgabe muss weg! pic.twitter.com/q35wYrURjY — Freiheit (@Freiheit4ev3r) January 14, 2024



A közgazdászok és a fogyasztóvédők is követelik a klímapénzt



Egyes politikusok, közgazdászok és fogyasztóvédelmi szervezetek korábban a klímapénz gyors kifizetését követelték, hogy a fogyasztókat kárpótolják az év eleji szén-dioxid-áremelkedésért, ami megdrágította a tankolást és a fűtést.

Lindner hangsúlyozta, hogy a klímapénz lényege, hogy az egy főre jutó szén-dioxid-árból származó bevételt visszautalják az embereknek.

Jelenleg azonban a bevételt fűtési rendszerek, épületfelújítások, zöld acélgyártás, elektromos autók töltőállomásai és a többi támogatására fordítják. Röviden: azért, mert egy háztartás támogatást kap egy hőszivattyúra, több száz másik nem kaphat abban az évben klímapénzt. Nem lehet kétszer elkölteni a pénzt. A klímapénz tehát a mostani támogatásokat váltaná ki

– mondta. Lindner szerint erről csak a következő parlamenti választások után lehet dönteni.