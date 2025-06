Azt írná elő Brüsszel, amiért Magyarországot is támadja

Olyan jogszabályt tervez elfogadtatni Brüsszel, amely szerint minden tagországnak létre kellene hoznia egy „külföldibefolyás-nyilvántartást”, amely a harmadik országokból érkező lobbizást és finanszírozást követné nyomon – számol be róla az Euractiv brüsszeli hírportál. Ez érintené a civil szervezeteket, agytrösztöket és lobbistákat is.

A javaslatot, amely az Európai Parlament belső piaci bizottságában vitatnak meg Adina Valean korábbi közlekedési biztos vezetésével, az Európai Néppárt (EPP) mellett többek között a Renew is támogatja. Az Európai Bizottság a brüsszeli korrupciós botrányra reagálva terjesztette be a jogszabálytervezetet, amely azonban jókora visszhangot váltott ki a tagállamok körében, de az EP berkein belül is, a Szocialisták és Demokraták (S&D), valamint a Zöldek ugyanis ellenzik az elfogadását, mondván súlyosan károsíthatja a civil társadalmat.

A cél nem az NGO-k és civil szervezetek megbélyegzése, hanem nagyobb átláthatóság bevezetése a harmadik országok érdekképviseletében

– hangsúlyozta a Renew jelentéstevője, Sandro Gozi.

A helyzet pikantériája, hogy nem is olyan régen a hasonló magyar és georgiai jogszabályok ellen igen élesen kikelt az Európai Unió.

Brüsszel a kettős mércét tette normává, és fenyegetései nem igazságon vagy mélyreható elemzésen alapulnak

– jelentette ki Gia Volski, Georgia parlamentjének első alelnöke.

Szerinte az EU-nak az a célja, hogy például a vízummentes utazás felfüggesztésével való zsarolás révén elégedetlenséget szítsanak Georgiában, és végső soron „erőszakkal eltávolítsák a demokratikusan megválasztott kormányt”.

Kallas biszniszel Putyinnal?

Volski egyúttal felidézte a Kaja Kallas férje körüli korábbi botrányt is. Az EU jelenlegi külügyi főképviselője már észt miniszterelnökként is gyakran bírálta Magyarországot az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, és Ukrajna támogatásának és az Oroszország elleni szankcióknak a leghangosabb szószólója volt.

Ehhez képest óriási botrányt kavart Észtországban, amikor kiderült, hogy miközben Kallas igazi héjaként kelt ki Oroszország ellen, és sürgette az uniós cégeket, hogy minden kapcsolatot szakítsanak meg orosz partnereikkel, férje Arvo Hallik egy olyan cégben volt társtulajdonos, amely aktívan üzletelt Oroszországgal a háború kitörése után is.

Kallas egy, az észt közmédiának adott interjúban azzal magyarázkodott, hogy fogalma sem volt férje cégének tevékenységéről, Hallik pedig ígéretet tett arra, hogy eladja tulajdonrészét.

