Bradley Cooper exével randizik az ifjabb Soros

Párizsban készült Valentin-napi fotót osztott meg Alex Soros. A fényképen az ifjabb Soros a nála kilenc évvel idősebb Huma Abedinnel, Hillary Clinton korábbi munkatársával pózol – szúrta ki a The New York Post amerikai napilap.

Előttük az asztalon a Valentin-nap összes kötelező kelléke megjelent, a vörös rózsák mellett

két ékszeres dobozt is kiszúrhattak a kíváncsiak.

Abedin, aki korábban egy szexbotrányairól elhíresült demokrata képviselő felesége volt, a saját közösségi média profilján is megosztotta a fotót. Az indiai–pakisztáni származású, hívő muszlim Abedint válása után Bradley Cooperrel is hírbe hozták. A Page Six amerikai hírportál szerint a pár együtt érkezett a 2022-es Met-gálára, de kínosan ügyeltek rá, hogy ne készüljön róluk közös fotó.

