Ahelyett, hogy az EU az adófizetőihez fordulna, hogy pótolják Ukrajna költségvetési hiányát, le kellene foglalnia Oroszország befagyasztott vagyonát, és el kellene kezdenie megadóztatni azokat a nyugati cégeket, amelyek a szankciók ellenére továbbra is Oroszországban működnek

– mondta Sinkevicius.

Annak ellenére, hogy számos EU-tagállam könyörgött, használják fel a lefoglalt orosz pénzeket, mégis elakadtak azon tervek, hogy a befagyasztott orosz pénzeket Ukrajna megsegítésére használják fel.

A nagy EU-államok, például Franciaország és Németország figyelmeztettek az orosz vagyon elkobzásának és Ukrajna megsegítésére való felhasználásának káros hatásaira is.

Lapunk is írt róla, hogy mennyire nem működnek az Oroszországgal szemben hozott szankciók. Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter például arról beszélt, hogy Oroszország továbbra is fontos az EU számára és itt az idő, hogy az unió törvényhozói is belássák ezt. Kifejtette azt is, hogy a háború kitörése előtt már Oroszországban jelenlévő nyugati vállalkozások több mint kilencven százaléka mind a mai napig megtalálható az országban. A V4NA nemzetközi hírügynökség korábban arról írt, a hétköznapokban pár apró nehézségen kívül az orosz társadalom nem érzi meg a büntetőintézkedéseket.