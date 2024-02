Orbán Viktor: A véleménykülönbségek ellenére a V4-nek van értelme

„Engem a mai találkozó arról győzött meg, hogy Visegrád él, Visegrád fontos. Különbségeinket kellő tisztelettel tudomásul tudjuk venni, még ha vitatjuk is egymás álláspontját. A közös ügyekben pedig tovább erősítjük az együttműködést. Magyarország erre készen áll” – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a mostani prágai kormányfői csúcstalálkozó nem volt a „legkönnyebb”, mert „önreflexiós találkozó volt” és arról szólt, van-e szükség a V4-re ilyen formában. Emlékeztetett: hasonló önreflexiós tanácskozásra a visegrádi országok európai uniós csatlakozása után is sor került. Akkor a V4-ek a közös érdekekben való együttműködés folytatása mellett döntöttek, s így jutottak el az orosz–ukrán háborúig, amely „mindent felülírt”, újra felmerült az együttműködés folytatásának kérdése.

A kormányfő szerint az „intellektuálisan izgalmas tanácskozáson” megmutatkozott, mi az, amiben egyetértenek a felek, és mi az, amiben eltérőek a vélemények.

Egyetértés volt abban, hogy Oroszország támadása Ukrajna ellen a nemzetközi jog durva megsértése volt, és abban is egyetértünk, hogy Ukrajnának segítségre van szüksége. És segíteni is kell Ukrajnának, ez a helyes magatartás – tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor közölte: Magyarország szempontjából még van egy különleges tényező, mégpedig az, hogy Magyarország nem akar újra közös határt Oroszországgal, mert a múltból ezzel rossz tapasztalatai vannak.

A magyar nemzetbiztonság egyik legfontosabb alapvetése az, hogy tőlünk keletre legyen egy olyan entitás, amely Oroszország és Magyarország között helyezkedik el. Ukrajnát tehát magyar nemzeti érdekek miatt is segítjük

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a véleménykülönbség ott van a V4-ek között, hogyan lehet jól segíteni Ukrajnát. „A magyar álláspont világos: nem küldünk fegyvert Ukrajnába, se katonával, se katona nélkül, viszont ezen kívül minden segítséget megadunk” – hangsúlyozta, kiemelve a humanitárius segítséget vagy az ukrán menekültek befogadását.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A miniszterelnök szerint az ukránoknak nyújtandó segítséget érintő véleménykülönbségek ellenére is van értelme a visegrádi együttműködés folytatásának. Több olyan témát is említett, amelyekben sikeres a visegrádi országok együttműködése. Ilyen például az illegális migráció kérdése, ahol a kvótaügy nem került le a napirendről, s továbbra is érdemes együttműködni ezen a területen.

Együttműködésünk nélkül ma a migránsok tízezrei vagy százezrei járkálnának országaink területén

– jegyezte meg Orbán Viktor.

A cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök szintén elismerte a véleménykülönbségeket, de a visegrádi együttműködés folytatása mellett foglalt állást.

Kérdésre válaszolva mind a négy kormányfő egyértelműen leszögezte: országa nem tervezi katonák vezénylését Ukrajnába.

Robert Fico szlovák kormányfő megerősítette, hogy kormánya fegyvereken és lőszeren kívül minden segítséget megad Ukrajnának. Petr Fiala cseh és Donald Tusk lengyel kormányfő pedig azt mondta, hogy a magyar és a szlovák állásponttól eltérően továbbra is készek fegyvereket és lőszert küldeni Ukrajnának.

Borítókép: V4-csúcs Prágában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)