Százak tüntettek Gázában humanitárius segélyekért és a Hamász ellen

Szemtanúk arról is beszámoltak a DPA német hírügynökségnek, a Hamász rendőrei a tüntetők irányába lőttek tömegoszlatás céljából. Egyelőre nincsenek értesülések sebesültekről.

Az izraeli hadsereg egyik szóvivője az X-en közölte, hogy a Gázai övezet lakói kifejezésre juttatják felháborodásukat a Hamásszal és a szervezet vezetőjével, Jahja Szinvárral. Közzétett egy videót is a tüntetésről.

Az utóbbi hetekben a palesztin térségben több megmozdulás is volt. Ezeken a résztvevők egyebek között fegyvernyugvást követeltek.

Az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) szerint egyre nagyobb a veszélye annak, hogy emberek fognak éhen halni a Gázai övezetben.

Az övezet északi részén zavargások is kitörtek, amikor élelmiszer-szállítmányok érkeztek. Emberek másztak fel teherautókra és helyenként fosztogattak is. Lövések is eldördültek, egy teherautósofőr megsérült egy támadásban. A WFP ezt követően döntött a szállítmányok ismételt felfüggesztéséről a Gázai övezet északi részén.

Borítókép: Palesztin férfiak elszállítják az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynöksége (UNRWA) által kiosztott, lisztet tartalmazó zsákokat a Gázai övezet déli részén lévő Rafahban 2024. január 28-án (Fotó: MTI/EPA/Haiszam Imad)