A transzneműeket ünnepli, a vallási jelképeket kitiltja Joe Biden húsvétkor

Betiltották a vallási jelképek vagy nyíltan vallásos témák használatát a nemzeti gárdisták gyermekeinek a Fehér Házban rendezett éves tojásfestő versenyen – adta hírül a Fox News amerikai csatorna. A szabályzat a vallási jelképeket egy sorban említi többek között a rasszista vagy a másikat szexuális hovatartozásában, nemében, életkorában, nemzetiségében, fogyatékosságában sértő megjegyzésekkel.

A Fehér Házban a XIX. századig visszanyúló hagyomány a tojásgörgetés. Húsvétkor az ország minden részéből kisorsolt szerencsések játszanak, szórakoznak, mesét hallgatnak, miközben az amerikai elnök és a first lady is feltűnik. Az idei rendezvényre negyvenezer embert várnak. Ennek az eseménysorozatnak a része a fent említett tojásfestő verseny is.

Miközben a vallási jelképeket kitiltották a rendezvényről, Joe Biden nyilatkozatot adott ki a transzneműek láthatóságának napjáról, amely idén éppen húsvétvasárnapra esik.

A transzneműek láthatóságának napja minden évben március 31-én van, próbálják felhívni a figyelmet a transz közösségre és jogaikra. Az amerikai elnök ebből az alkalomból most hosszasan büszkélkedett azzal, hogy mennyi mindent tett már a transzokért. – Ma minden transznemű amerikainak üzenjük: szeretünk, hallunk, értünk, közénk tartozol. Ti vagytok Amerika, és számíthattok a teljes adminisztrációmra és rám – írta. Ugyan a transzeműek láthatóságának napja csak idén esik húsvétvasárnapra, sokakat mégis felháborított, hogy a magát egyébként katolikusnak valló elnök miért éppen most adott ki erről nyilatkozatot.