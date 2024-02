Diszkriminatív lehet a transznemű diákokat születési nevükön szólítani

Colorado állam törvényhozása egy olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amelynek célja, hogy az általános és középiskoláknak az egész államban olyan irányelveket kell bevezetniük, amelyek előírják a pedagógusok számára, hogy a transznemű diákokat minden iskolai környezetben – beleértve a nyilvántartásokat és dokumentumokat is – a szülői jóváhagyástól vagy a hivatalos jogi névváltoztatástól függetlenül a preferált nevükön szólítsák, számolt be róla a Fox News.

Colorado House advances bill mandating schools use transgender students' preferred name https://t.co/A2iBbI9Nig — Fox News (@FoxNews) February 26, 2024

Az 1039. számú képviselőházi törvényjavaslat hatással lenne a nem állami fenntartású iskolákra is, és előírná, hogy a pedagógusok a tanulók nem törvényes nevét használják minden iskolával kapcsolatos iratban, beleértve az iskolán kívüli tevékenységeket, a névsorokat, a jelenléti listákat, valamint az évkönyveket és a diákigazolványokat is.

A törvényhozókhoz intézett javaslatában az ifjúsági tanács azzal indokolta a javaslatot, hogy a jelenlegi gyakorlat sokszor „megalázó” a transznemű coloradói fiatalok számára, hiszen ők a születéskor kapott nevüket már nem használják.

A törvényjavaslatot a Colorado Youth Advisory Council nevű progresszív csoport mellett a One Colorado LMBTQ+ érdekvédelmi szervezet is támogatja a Colorado School Counselors Association mellett. A törvényjavaslat azt is kimondaná, hogy „a diák által választott névtől eltérő név szándékos használata diszkriminatív”.

Anthony Hartsook republikánus képviselő szerint a javaslat nem kellően átgondolt és tévútra vezethet.

Ezzel megnyitjuk Pandora szelencéjét a megkülönböztetés eldöntésére, hogy mi diszkriminatív és mi nem, mi szándékos és mi nem

– mondta Hatsook a képviselőházban. „Ki döntheti erről? Mikor és hol vonjuk be a szülőket ebbe a vitába?” – tette hozzá.

Illusztráció (Fotó: AFP/Jason Connolly)

Több republikánus képviselő is emellett érvelt és felszólították kollégáikat, hogy szavazzanak nemmel. Rose Pugliese képviselő hozzátette, nem szeretné, ha az iskolák többet tudnának a gyerekeiről, mint ő maga.

– A szülőknek joguk van tudni – mondta Pugliese.

A törvényjavaslatot a demokrata állami szenátorok is támogatták. Ha a szenátus jóváhagyja és a kormányzó aláírja, a törvényjavaslat 2025 júliusában lépne hatályba.