A magdeburgi merénylő írásban kért bocsánatot az áldozatoktól

A Magdeburger Volksstimme című helyi lap számolt be elsőként a kézzel írt levelekről, amelyek végén a megszokott hivatalos kifejezés – „Mit freundlichen Grüßen” („Baráti üdvözlettel”) – különösen hátborzongatóan hatott a címzettekre.

Abdulmohsen a levelekben nemcsak bocsánatát fejezte ki, és jobbulást kívánt az áldozatoknak, hanem zavaros, keserű hangvételű megjegyzéseket is tett más szaúdi menekültekre – hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban a közösségi médiában is megnyilvánult. A pszichiáter végzettségű férfi arra is kérte az érintetteket – vagy azok képviselőit –, hogy írjanak vissza neki, sőt arra kérte őket, hogy a válaszhoz mellékeljenek egy öncímzett, bélyeggel ellátott borítékot is – írja a The Guardian.

Az MDR regionális televíziónak nyilatkozó egyik áldozat elmondta: „Megdöbbentünk, amikor a nyaralásból hazatérve a levelet a postaládánkban találtuk.” Egy másik címzett így fogalmazott: „Először el sem akartuk hinni. Hogy juthatott egy gyilkos a túlélők címéhez?”

Az áldozatokkal kapcsolatban álló tanácsadó szerint a bocsánatkérés senkit sem érdekelt – a levelek nem enyhülést, hanem inkább a traumák újbóli felszakadását hozták magukkal.

A Spiegel információi szerint az ügyészség ugyan figyelemmel kísérte a levelek tartalmát, de először még az volt az álláspontjuk, hogy a címzetteknek joguk van eldönteni, elolvassák-e őket. A leveleket külön borítékban kézbesítették, rajta figyelmeztető felirattal a tartalomról.