Világháború közeleg, Macron megerősítette, hogy Franciaország kész megtámadni Oroszországot

A francia elnök azóta sem mondott le az ötletéről, de hangsúlyozta, hogy a nyugati szövetségesek nem kezdeményeznek.

Lehet, hogy valamikor – nem akarok, nem fogok kezdeményezni – a helyszínen kell végrehajtanunk műveleteket, bármi legyen is az, hogy szembeszálljunk az orosz erőkkel

– mondta Macron a Le Parisiennek

Franciaország erőssége abban rejlik, hogy meg tudjuk csinálni

– tette hozzá.

A francia elnök hozzátette, hogy Európa sok országa ezen a véleményen van, így például a balti országok, Csehország, sőt Lengyelország is. Németország a maga részéről azonban továbbra is elutasítja az ötletet, hogy nyugati csapatok vonuljanak be Ukrajnába.

Mint a francia média beszámolt róla, ez volt az egyik oka annak, hogy a francia elnök gyorsan Berlinbe akart utazni, hogy „megakadályozza a fennálló stratégiai nézeteltérésekről szóló vitát".

Ezek (a különbségek) nem léteznek

– mondta Macron az interjúban, és hozzátette: