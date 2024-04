Ferenc pápa fogadta Sulyok Tamás köztársasági elnököt

Ferenc pápa szívében őrzi a magyarokat

A kihallgatáson Ferenc pápa kerekesszékével végiggurult a magyar papok között is, és személyesen köszöntötte őket. Kovács Zoltán atya, a Pápai Magyar Intézet növendéke arról számolt be lapunknak, hogy úgy érzi, a mostani zarándoklat is azt bizonyítja, hogy Ferenc pápa a szívében őrzi a magyarokat. Oda is nyúlt a szívéhez, amikor azt mondta, hogy különösen emlékezetes volt számára a tavalyi zarándoklat. Úgy fogalmazott, atyai szeretetét érezték, amikor pár szót válthattak vele, ajándékokat vagy jókívánságaikat átadták neki. Ferenc pápa figyelemmel meghallgatta őket, olyan is volt, hogy viccelődve válaszolt. Az atya azt is hozzáfűzte, jól volt azt érezni, hogy Ferenc pápa szeret minket, hogy a magyarok barátja.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök látogatása Ferenc pápánál a Vatikánban 2024. április 25-én (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)