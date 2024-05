Az időseket éheztetik, miközben a migránsokat szállodákban helyezik el Svédországban

Amint arról már a V4NA is beszámolt, a svédországi idősotthonokban komoly problémákat okoz a képzett személyzet hiánya is, nem egy esetben megdöbbentő ügyek láttak napvilágot.

Az önkormányzat által a házigondozó szolgálat keretében kirendelt Omar Alabiadi például, aki 2012-ben került Svédországba, majd 2019-ben megkapta a svéd állampolgárságot, zaklatta a rábízott idős nőt. Az idős asszony szerint a férfi arra használta ki a házaspár otthonában töltött időt, hogy zaklassa őt.

Az asszony úgy érzi, hogy Alabiadi tolakodó és inkább személyes, mint szakmai jellegű tevékenységeket végzett vele. Azt állítja, hogy a szíriai a melleiről kezd el beszélni. Nem sokkal később Alabiadi állítólag megölelte a nőt, és felhajtotta a ruháját is. A rendőrségi vizsgálat szerint Alabiadi megszorította a nő mellét és mellbimbóit, de azt is megkérdezte, hogy van-e még tej a melleiben. A látogatás után a nő elmondta a fiának az esetet, aki feljelentette Omar Alabiadit a rendőrségen és az önkormányzat házigondozó szolgálatának vezetőjénél is.

Karoline Mindal-Wejlemot, a szolgálat vezetője a rendőrségi kihallgatáson elmondta, hogy Alabiadit a rendőrségi nyomozás idejére felmentették a munkavégzés alól. Emellett pedig kiemelte, hogy amikor megkérdezte a férfit az esetről, azt válaszolta, hogy az idős hölgy mellét csak egy alkalommal érintette meg.

A 88 éves asszony a rendőrségen elmondta, hogy megrázta az eset, és hogy nem érzi magát biztonságban a saját otthonában.

Nem ez volt az első eset, amikor a bevándorló-hátterű szociális munkások atrocitásokat követtek el az idősek ellen.

Svédországban korábban három embert függesztette fel az állásából, miután egy szociális otthon egyik lakóját úgy hagyták magára, hogy az idős lakónak a saját ürülékében kellett feküdnie. Az esetről készült jelentésből kiderült, hogy az otthon személyzete ugyan járt a szobában, de több órán keresztül nem segített az idős lakónak, annak ellenére, hogy tudtak az állapotáról.

Egyébként olyan sok ápoló hiányzik a svéd idősotthonokból, hogy bevándorlókkal kellett feltölteni az intézményeket. Több ilyen otthonban is gondot okoznak a migránsok, akik dolgozni sem akarnak, és arra sem hajlandók, hogy megtanuljanak svédül. A bevándorlók minden bizonnyal csak azért vállalnak ilyen munkát, hogy jogosultak legyenek az állami támogatásokra.

Csakhogy ennek éppen az idősotthonok lakói isszák meg a levét, akiket megfosztottak attól a minőségi ellátástól, amelyet már korábban megszokhattak. Újabb és újabb botrányok robbannak ki a svéd idősotthonokban (nem) dolgozó bevándorlók miatt.

Nemrég az Umea településen található egyik idősotthonról derült ki, hogy az időseket rettegésben tartják a bevándorlók, amióta az intézményben eltörölték a svéd nyelvtudással és a képzettséggel kapcsolatos követelményeket.

A svéd sajtó szerint az időseket válogatott módszerekkel terrorizálják a migránsok, amikor éppen nincs türelmük az idősek gondozásához. Az általuk bevezetett büntetések egyike az volt, hogy az otthon lakóit arra kényszerítették, hogy a saját ürülékükben aludjanak, mert nem cserélték ki az ágytálakat vagy pelenkákat.

Ezek azonban csak a jéghegy csúcsát jelentették, sok más panasz is érkezett az idősek részéről. A személyzet türelmetlen, ingerlékeny, különösen a demenciában szenvedőkkel szemben, nem értenek a munkájukhoz, és lehetetlen velük kommunikálni, mert nem értik a svéd nyelvet.

A dolgozni nem akaró migránsok sok esetben az idősek gyógyszereinek berendelésével sem foglalkoznak, máskor pedig nem segítenek a tisztálkodásban, helyette a zuhanyzóban vagy a WC-ben hagyják őket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)