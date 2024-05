Ön el akar menni Ukrajnába harcolni, esetleg meghalni?

És egy háborúban, amibe bele akarnak nyomni és vinni az egész kontinenst, abban mindent elveszíthetünk. Ezt a történelemből is tudjuk jól. Elveszíthetjük, és el is veszítjük a fizikai biztonságot, a családok az egzisztenciát, házat, mindent, és ami a legfontosabb, a gyerekeink jövőjét, rosszabb esetben a gyerekeinket és az unokáinkat is