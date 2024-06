Európa választ, Amerika felkészül

– Ázsia, Afrika és a vezető államok Latin-Amerikában sem követték az amerikai megoldóképletet. Brüsszel viszont igen. Az Európai Bizottság és Parlament vezetői és képviselői önként és dalolva mondtak le az évtizedek alatt felépített gazdasági versenyképességről és a jelenlegi tagállami védelmi kapacitásaikról a nagy testvér hívó szavára. Ursula von der Leyen, Olaf Sholz és Emmanuel Macron is kaphatna tiszteletbeli konzul felkérést az Egyesült Államoktól – emlékeztetett Kiss Rajmund.

A szakértő rámutatott, a mindenki által támogatott humanitárius segítségnyújtás mellett sikerült lesöpörni a padlást a hosszú és hideg tél előtt. A gazdasági fejlődés motorjába az eddig megszokott orosz kenőanyag és energiahordozók helyett a sokkal drágább amerikai került, hiszen a nyugati ideológia szerint ez fontosabb, mint az európai polgárok biztonsága és a mindennapi megélhetésük.

Kiss Rajmund arra is felhívta a figyelmet, hogy a héten ünnepelte a világ a normandiai partraszállás 80. évfordulóját, amelyen az Egyesült Államok elnöke is részt vett. – Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy az EU-, a G7- és a NATO-csúcstalálkozón is állandó meghívott Ukrajna elnöke, akivel lehet kampányolni az agresszor ellen és a demokrácia védelmében. A meghívás és a találkozó most sem maradt el. Biden hangsúlyozta Ukrajna támogatásának fontosságát, kiemelve az európai összefogást is – fogalmazott a szakértő. Mint mondta, az EU vezetői szerint a demokrácia védőbástyája Európa keleti felén Ukrajna.

Az a szomszédunk, ahol az ígéretek ellenére sem javulnak a nemzeti kisebbségek jogai, ahol nem lehetett választást tartani, ahol nincs sajtószabadság, megfelelő jogállami eljárások és nagyobb a korrupció, mint valaha. Az európai értékek köszönőviszonyban sincsenek a sajnálatosan háború roncsolta országban. Európa azonban nem beszél a békéről

A szakértő kiemelte, Magyarország az egyetlen uniós tagállam a béke pártján 2022. február óta. – A koronavírus-járványra adott hibás válaszokból még fel sem gyógyult az öreg kontinens, amikor még rosszabb válaszok, szankciós politika lett a vezérfonal a mindennapi és a távlati politikai gondolkodásban. Európa választ, és érthető az aggodalom itt, az Egyesült Államokban is – tette hozzá Kiss Rajmund.

Mint mondta, Amerikában úgy gondolják, hogy a konzervatív fordulat nem érheti el az óceán egyik partját sem. – Még csak az kellene… Nemzeti patrióta kormányok és képviselők az Európai Unióban, akik nem hajtják végre gondolkozás nélkül a washingtoni baráti kéréseket. Az aggodalom jogos – tette hozzá Kiss Rajmund, aki szerint eljött az ideje a változásnak.

Eljött az ideje, hogy a németek, a franciák, a hollandok is kezükbe vegyék a sorsuk irányítását, és maguk döntsenek a saját képviseletükről és az Európai Unió jövőjéről. A felmérések szerint egyik ország lakossága sem háborúpárti, akkor a vezető politikusaik hogyan lehetnek azok?

