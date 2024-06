Putyin lányai is felszólaltak a gazdasági fórumon

A szentpétervári gazdasági fórumon Vlagyimir Putyin orosz elnök két lánya is felszólalt – számolt be róla a New York Post amerikai napilap. A 39 éves Marija Voroncova és a 37 éves Katyerina Tyihonova általában kerüli a nyilvánosságot, és édesapjuk is ritkán említi őket, így nem kis feltűnést keltett a nyilvános szereplésük.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Anton Vaganov)

Voroncova, aki kutatóorvos és a Nomenko nevű egészségügy befektető cég társtulajdonosa, egy innovációval és biotechnológiával kapcsolatos panelbeszélgetésben vett részt, míg húga, aki korábban versenyszerűen táncolt, most pedig a Moszkvai Egyetemen egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos kezdeményezés vezetője, egy, az orosz védelmi iparral és annak finanszírozásával kapcsolatos panelben szólalt fel – írja az amerikai The Daily Beast hírportál.

Egy volt amerikai CIA-tiszt, Ronald Marks szerint a két nő szereplése a fórumon egyfajta teszt volt, hogy hogyan viselik a nyilvánosság nyomását. A korábbi hírszerző szerint ha a próba sikeres, a továbbiakban más eseményeken is feltűnhetnek édesapjuk képviseletében.



