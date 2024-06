Szijjártó Péter fontos beruházásokról tárgyalt + videó

Szijjártó Péter a Motherson-csoport leányvállalati találkozóján elismerő díjat vett át az indiai autóipari alkatrészgyártó cég elnökétől, majd arról számolt be, hogy újabb magyarországi beruházásról írtak alá megegyezést, amelynek keretében a társaság 33 millió euró értékben bővíti kapacitásait Kecskeméten, Mosonszolnokon, Mosonmagyaróváron és Túrkevén.

Tájékoztatása szerint a beruházás, amelyhez a kormány 6,6 millió euró értékű támogatást nyújt, tovább erősíti a hazai autóipart, minthogy az a BMW és a Mercedes gyárának kiszolgálására összpontosít majd.

Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy a beszállítói kapacitások bővítése tulajdonképpen ösztönzi az autógyártók megtelepedését, és ez fordítva is igaz, ami egyfajta angyali kört jelent. Aláhúzta, hogy a hazánkban már több mint háromezer főt foglalkoztató Motherson-csoport beruházási döntése a kedvező tapasztalatokon alapult, mivel a fejlesztést számos más helyszínre is vihették volna, hiszen mostanra a világ mintegy negyven országában jelen vannak. Kitért arra is, hogy a vállalat fontos szerepet játszik a magyar–indiai gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, márpedig szavai szerint egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország milyen szoros viszonyban van a világ harmadik legnagyobb gazdaságával.

És hála Istennek, önök képviselik Magyarországon ezt az üzleti szférát, és a számok nyelvén is értenek, nem csak a médiából tájékozódnak, hogy Magyarországról miket írnak, hiszen ha kizárólag ez utóbbiból tájékozódnának, akkor nem lennének itt

– közölte. – Láthatják a saját szemükkel is, hogy nem vagyunk mi olyan rosszak, mint ahogy lefestenek bennünket – tette hozzá. Rámutatott, hogy az indiai befektetők lassan bekerülnek az első tíz közé Magyarországon, tavaly pedig rekordot döntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom is 1,2 milliárd dollárral.

Szijjártó Péter a beszédében emlékeztetett az utóbbi évek válságaira és a jelenleg is fennálló biztonsági kockázatokra, illetve a világrend átalakulására, amelynek nyomán a politikai és gazdasági szereplőknek is többször újra kellett gondolniuk a jövőre vonatkozó terveiket.

Aláhúzta, hogy ezen bizonytalanságok közepette nagyon felértékelődik a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, amely a magyar kormány és a Motherson-csoport kapcsolatát is jellemzi, és a vállalat szerepet játszott abban is, hogy minden nehézség dacára sikerült fenntartani a gazdaság növekedését, és hazánk megerősödve tudott kikerülni a krízisekből.

És önöknek nagy szerepe van abban, hogy 2014 óta, még a gazdaság fekete éveiben is sorra dőltek az export-, a beruházási és a foglalkoztatottsági rekordok, és így azon kevés ország között lehettünk, ahol a koronavírus-járványt követően többen dolgoztak, mint előtte

– mondta. A miniszter méltatta a cég szerepét a gazdaság gerincoszlopát adó autóiparban is, és kifejtette, hogy a szektor igen hosszú utat járt be Magyarországon. Hozzátette: hazánk 2018-ban került be a világ húsz legnagyobb járműipari exportőre közé, tavaly pedig az ágazat termelési értéke 11 százalékos növekedést követően már átlépte a tízezer milliárd forintot.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron tárgyalt (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)