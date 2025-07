Szijjártó: Von der Leyen hibás alkuja súlyos károkat okoz Európának

– Nyolc éven keresztül volt ez a versenyszezon, nem lehet, hogy itt Brüsszelben kiáll az Európai Bizottság elnöke és elmondja, hogy pfuj, pfuj Kína, elmondja, hogy micsoda aljas módszereket használnak Kínában. Nem lehet, hogy elmondja, hogy nekünk rendszerszerű riválisunk ez az ország, utána mikor odamegy, és akkor azt hiszi, hogy minden rendben van. Ez nem megy. Látszik, hogy a valóságtól teljesen elrugaszkodott gondolkodás – jelentette ki.

És a vámok tekintetében is itt ütött vissza az, hogy nyolc éven keresztül bunkóságverseny zajlott Európában, és mindenki a legdurvább, legotrombább megjegyzéseket próbálta mondani Donald Trumpra, hogy a liberális újságírók valami kis kedveset írjanak róluk, hogy megsimogassák a buksijukat

– mondta a miniszter. Hozzátette:

Mi történik? Eddig mondjuk az autókra kellett fizetni az európai szállítóknak 2,5 százalékos vámot. Most kell majd 15 százalékost, ez hatszoros. Hát tényleg óriási üzlet, hát fantasztikus. Hatszor annyi vámot fizethetünk, mint eddig, és akkor Ursula Von der Leyen örül magának, és akkor ott ülnek mellette az emberek, és ott megtapsolják Skóciában. Hát tényleg az embernek ilyen szekunder szégyenérzete van, hogy egy ilyen ember, egy ilyen ember képviseli az Európai Uniót. Egy csomó termékre eddig nullaszázalékos vám volt, például gyógyszerre. Most lesz 15 százalék, nem követem el azt a hibát, amit egy volt szocialista miniszterelnök, aki azt mondta, hogy nem tudom, valahol a növekedés nulla százalék, Magyarországon ennek a többszöröse. Tehát a nulláról 15-re emelkedett.

Cserébe mi van? Az amerikaiaknak nem fizetnek semmit. Fölmosták a padlót Ursula von der Leyennel – húzta alá.

– Az Európai Bizottság most másodszor üti ki az európai autóipart. Azt az európai autóipart, ami a gerincoszlopát adja az európai gazdaságnak. Kapott az európai autóipar egy mélyütést akkor, amikor tavaly az Európai Bizottság bevezette a vámokat a kínai elektromos autóipari szereplőkkel szemben, mondván, hogy majd ezzel megvédik az európai autóipari szereplőket, az európai autógyártók meg könyörögtek, hogy ne csinálják, mert ez nem a megvédésük, hanem ez egy mély ütés, megtörtént. Most itt van a mostani eset.

Egyszerű lett volna a sztori. Két és fél százalékos vámot alkalmazott eddig az Egyesült Államok az európai autóiparra. Az Európai Unió tíz százalékot alkalmazott eddig, négyszereset. Amikor Donald Trump hivatalba lépett, mondtuk az Európai Bizottságnak – azonnal csökkentsük le mi is 2,5 százalékra, mert akkor beáll az egyenlőség, alacsony vámterhek, onnan nagyon nehéz, vagy legalábbis nehezebb ezt a fajta érvelést végigcsinálni, amit hallhattunk az amerikaiaktól, hogy igazságtalanok az európaiak stb.

– közölte a tárcavezető, aki feltette a kérdést, miért nem tette meg ezt az Európai Bizottság? – Azért, mert féltek az amerikaiak szeme elé kerülni, mert emlékeztek, hogy mit mondtak az elmúlt nyolc évben, és nem mertek odamenni, nem mertek kezdeményezni. Most ennek mi a vége? Eddig fizettünk 2,5 százalékos vámot, most fizethetünk 15-öt, eddig ők fizettek tízet, most fizetnek nullát.

Hát nem mondanám, hogy az évezred üzlete, de beleillik abba a képbe, ami Von der Leyen alkalmatlanságát mutatja

– hangoztatta Szijjártó Péter, aki szerint a befektetésekről sem dönthet Brüsszel. Hangsúlyozta: hogy egy vállalat beruház-e az Amerikai Egyesült Államokba, a vállalat eldönti. De az Európai Bizottságnak ehhez kevés köze van. Kiemelte:

Hogy lesz majd az Európai Bizottság gázt vásárló vagy LNG-t, és akkor majd azzal fűtenek Brüsszelben? Hogyan? Hozzánk el se jut, mert nincs olyan szállítási útvonal. Szóval borzasztó.

– Ha legközelebb lesz Európai Tanács, gondolom, meg fogják kérdezni ezt. Szijjártó a következő külügyminiszteri tanácson biztos fel fogja vetni, hogy miről maradtunk le, tehát hogy milyen európai szabályozás léphet életbe, ami alapján az Európai Bizottság beruházást tud végrehajtani bárhol.