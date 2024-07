A balti országok 2025-ben leválnak a szovjet időkből származó elektromos hálózatról

A három balti ország, Észtország, Lettország és Litvánia kedden bejelentette, hogy jegyzékben közölte Oroszországgal és szövetségesével, Fehéroroszországgal, hogy 2025 februárjától leválnak a Szovjetunió idején létesített elektromos hálózatról.

Észtország, Lettország és Litvánia mint volt szovjet tagköztársaságok, az energiafüggetlenség megteremtésével indokolták a döntést.

A három ország viszonya 1991-es függetlenné válásuk óta feszült Oroszországgal, és az ukrajnai háború kezdete óta ez a feszültség csak tovább nőtt.

Elvágjuk az utolsó energetikai szálakat Oroszországgal

– jelentette ki Rokas Masiulis, a litván energiahálózatot üzemeltető Litgrid állami cég igazgatója. Hozzátette, hogy erre fél év múlva kerül sor, de nemcsak az orosz és fehérorosz hálózatról válnak le, hanem a még megmaradt elektromos vezetékeket is lebontják. A lett AST és az észt Elering áramszolgáltató is hasonló döntést jelentett be. A balti országok február 7-én válnak le az orosz hálózatról, és két nap múlva kapcsolódnak rá az európai hálózatra. A három ország 2018-ban döntött úgy, hogy összehangolja elektromos hálózatát a kontinens nyugati részén működővel, miután erre pénzügyi támogatást kaptak az Európai Uniótól. A hálózathoz Lengyelországon keresztül fognak csatlakozni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Getty Images via AFP/Danielle Villasana)