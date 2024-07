Következetes volt Meloni, pártja nem szavazott von der Leyenre

Az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy a volt bizottsági elnök számíthat-e az Olasz Testvérek párt 24 képviselőjének voksára. Meloni kétségtelenül nehéz helyzetben volt, hiszen az olasz kormánykoalíció egyik szárnya, a Hajrá, Olaszország! támogatta, míg a másik oldala, a Liga határozottan ellenezte a német politikus újrázását.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a NATO háromnapos washingtoni csúcstalálkozójának utolsó napi ülésén 2024. július 11-én. Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds

Sajtóinformációk szerint Meloni és Von der Leyen között még egy utolsó higgadt telefonbeszélgetésre került sor a szavazás reggelén, Meloni azonban úgy ítélte meg, hogy a német politikus túlzottan a baloldal és a zöldek kegyeit keresi, ezért nem számíthat a támogatására.

Kétségtelen, hogy az Olasz Testvérek évek óta küzd az európai intézményekben a hatalmas károkat okozó zöldpolitika ellen. Carlo Fidanza, az Olasz Testvérek európai parlamenti képviselője sajtóközleményben tudatta: akkor döntöttek szavazatuk megvonásáról, amikor hivatalossá vált, hogy a zöldek támogatják a volt bizottsági elnököt.

Meloni pártja azt is erősen kifogásolta, hogy Von der Leyen programja, valamint az őt támogató többség teljes mértékben figyelmen kívül hagyja, hogy a júniusi választásokon az európai polgárok változásokat követeltek. Az olasz kormánykoalíció részét képező, de az EP-ben az Európai Néppárt soraiban helyet foglaló Antonio Tajani, a Hajrá, Olaszország! elnöke gratulált Von der Leyen újbóli megválasztásához, és azt kitűnő csapatmunkaként értékelte. Úgy nyilatkozott, ha nem választották volna meg, káosz uralkodott volna el Európában. Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök úgy kommentálta a választások eredményét: biztos benne, hogy az Európai Unió Von der Leyennel meg tud majd felelni a kihívásoknak.

Matteo Salvini, a Liga főtitkára erős kritikával illette a német politikus újraválasztását, rossz hírnek nevezte az újrázását.

A Liga korábban is jelezte, nem adják voksukat háborúpárti politikusra, aki elhibázott döntéseivel csak megkárosította az európai polgárokat. Salvini a felháborodását egy rövid videóbejegyzésben is közzétette a közösségi csatornáján, ahol azt is elmondta, büszke, hogy a harmadik legnagyobb formációval közösen harcolhatnak egy jobb Európáért.

Nem, nem és nem. Több millió választópolgárnak tettünk ígéretet, hogy a Liga nem szavazza meg a baloldali összeölelkezést Strasbourgban. Megígértük, hogy nem szavazunk Von der Leyenre, aki a háborút, illegális bevándorlók tömegeit és kínai elektromos autókat akar Európában. Megvédjük a munkapiacot, a családokat, Európa biztonságát és jövőjét. Szövetségeseinkkel a harmadik legerősebb csoport vagyunk az Európai Parlamentben. Minket, patriótákat nem tudnak megvásárolni, nem kényszeríthetnek arra, hogy fejet hajtsunk. Büszkén és emelt fővel állunk ki az olaszok védelmében az európai intézményekben

– mondta rövid videóbejegyzésben Salvini.

Az olasz ellenzéki pártok, a Demokrata Párt, a Zöldek és a Baloldal Szövetsége képviselői Von der Leyen tevékenységének folytatását támogatták a szavazatukkal.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (b) egyik helyettesével, Matteo Salvini infrastrukturális és közlekedési miniszterrel a parlamenti alsóház ülésén Rómában 2024. június 26-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)