Mikor kap Ukrajna F–16-os vadászgépeket?

Legalább egy csoport a kiképzés utolsó szakaszában van, éjszakai repüléseket gyakorol, és a légierő nyilatkozatából ítélve meg van a szükséges repült óraszám is. Úgy tudni, hogy a technikusok egy csoportja visszatért Ukrajnába Dániából, és a légibázisokon készülnek az F–16-osok fogadására. Hamarosan további 50-en kezdik meg a kiképzést - számolt be a RBC.ua portál. A repülőgépek átadásának időpontja többször is módosult. A legfrissebb adatok szerint az első egységeknek nyár végére kell harci szolgálatba állniuk. Legalábbis a tisztviselők ezt állítják.

Két héttel ezelőtt Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a NATO-csúcstalálkozó alkalmával bejelentette, hogy megkezdődött az F–16-osok átadása Dániából és Hollandiából. Közös nyilatkozatban a felek megerősítették, hogy nyáron megjelennek az ukrán légtérben. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter elmondta, hogy az „első hullám” leszállításának kérdését megoldották, és most az F-16–osok számának növelésén és más repülőgépek átadásán dolgoznak.

„A kérdés többdimenziós, a helyzet most nem teljesen a nyugati szövetségesektől függ. Sok múlik rajtunk - mikor állunk készen a repülőgépek fogadására, szervizelésére és biztonságuk garantálására” - magyarázta Valerij Romanenko, a NAU egyik vezető kutatója.

Ami az időzítést illeti, Konsztantyin Krivolap, az Antonov Tervezőiroda korábbi tesztmérnöke azt szerint, a pilótakiképzési adatokra érdemes alapozni. Úgy tudni nyolcan augusztusban fejezik be a kiképzést Dániában, további 12 fő pedig szeptemberben egy arizonai amerikai bázison.

„Ha jól értem, a repülőgépek átadása egy folyamat, a használatuk megkezdése pedig egy másik. Véleményem szerint, ha a pilóták augusztusban és szeptemberben fejezik be a kiképzést, irreális dolog október előtt F–16-osokat várni.” - mondta a lapnak.

Hány repülőgépet adnak át 2024-ben?

Ahhoz, hogy Ukrajna hatékonyan tudjon fellépni az ellenséggel szemben, legalább 128 darab F–16 típusú többfeladatú vadászgépre van szüksége. A mai napig a partnerek kinyilvánították, hogy mintegy 80 darabot kívánnak biztosítani:

Dánia - 19 repülőgép

Hollandia - 24 repülőgép

Belgium - 30 repülőgép

Norvégia - 6 repülőgép

Ráadásul az ígért repülőgépek leszállítása hosszú időt vesz igénybe. Zelenszkij elnök szerint „10-20 vadászrepülőgépről van döntés”. A Bloomberg idézett forrásokat, amelyek szerint Ukrajna a nyár végéig hat darabot, az év végéig pedig összesen 20 darabot vár.

Krivolap szerint az első 20 pilóta képes lesz normálisan fenntartani egy 12 egységből álló standard századot.

Egy nemrégiben adott interjúban Szerhij Golubcov, a légierő parancsnokságának légiforgalmi főnöke elárult néhány részlete az F–16-ossal kapcsolatban. Nevezetesen, hogy nem az összes repülőgép fog egyszerre megjelenni Ukrajnában. Néhányuk külföldi kiképzőközpontokban marad. És tartalékként szolgálnak majd a meghibásodott repülőgépek pótlására.

Így nem Dániából, Hollandiából, Belgiumból és Norvégiából, hanem a szomszédos országokból lehet majd F–16-osokat javítani ahol készenléti állapotban lesznek a vadászgépek.

Borítókép: a Dán Királyi Légierő F-16-os repülőgépe bemutató repülést hajt végre (Fotó: Rasid Necati Aslim / ANADOLU / Anadolu via AFP)