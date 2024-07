Orbán Viktor békemissziójától hangos a világsajtó

A Reuters arról ír, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Pekingbe érkezett, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt egy esetleges békemegállapodásról. Ez feldühített egyes uniós vezetőket – jegyzi meg a brit hírügynökség. A cikkben kiemelik a kormányfő békemisszióját és Peking béketervét is, valamint azt is, hogy Orbán korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett.

Az amerikai The New York Times beszámolójában a hivatalos kínai hírügynökséget idézi, amely Orbán Viktor pekingi látogatásának bejelentésekor csak annyit közölt, hogy Hszi Csin-ping „mélyreható megbeszélést fog vele folytatni a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről”. A vezetők utoljára két hónapja találkoztak, amikor a kínai elnök Budapestre látogatott annak a törekvésnek a részeként, hogy helyreállítsa a kínai befolyást Európában – írja a tengerentúli lap.

A kínai állami televízió is beszámolt arról, hogy Hszi és Orbán tárgyaltak, de más részleteket nem közölt.

A The Japan Times japán hírügynökség is ír Orbán Viktor békemissziójáról.

Kiemelt helyen szerepel az orosz sajtóban is a magyar miniszterelnök kínai látogatásának híre. A RIA Novosztyi állami hírügynökség beszámolójában közölte, hogy folytatódik a kormányfő békemissziója, s kitért arra is, hogy Brüsszelben ez többeknek nem tetszik. A The Kyiv Idependent ukrán hírportál cikke úgy fogalmaz: Orbán Viktor magyar miniszterelnök július 8-án, napokkal kijevi és moszkvai látogatása után érkezett Kínába.

Orbán, akinek országa a hónap elején vette át az EU Tanácsának soros elnöki tisztét, „békemissziója” harmadik lépésének nevezte a pekingi látogatást – tették hozzá az ukránok.

Mint arról lapunk korábban már beszámolt, folytatódik Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója; a kormányfő hétfő hajnalban Pekingbe érkezett.

A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban

– jelentette ki Orbán Viktor.

Mint ismert, egy nappal azután, hogy Orbán Viktor átvette az uniós soros elnökséget, a békemissziója részeként máris Kijevben találkozott az ukrán elnökkel. Határidőhöz kötött tűzszünet megfontolását kérte múlt keddi kijevi látogatásán Volodimir Zelenszkijtől. Pénteken pedig már Moszkvában egyeztetett a lehetséges béke feltételeiről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök (j2) tárgyal Pekingben 2024. július 8-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)