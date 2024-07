Szijjártó Péter: Civilizált kelet–nyugati együttműködés nélkül nem teljesíthetők a fenntartható fejlődési célok

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű fórumán azt hangoztatta, hogy a világszervezet által néhány éve kitűzött klímavédelmi célok teljesítése az egész Föld jövőjét érinti.

A tavalyi volt a világtörténelem legmelegebb éve, az elmúlt évtized volt a legmelegebb évtized valaha. Tehát jól látszik, hogy hosszú távon a környezet védelme rendkívül fontos kérdés kell, hogy legyen

– mondta.

Hogyha a világpolitika meghatározó országai nem beszélnek egymással, ha megszakítják a diplomáciai csatornákat, ha képtelenek a kulturált együttműködésre, akkor az egész bolygó jövője szempontjából fontos kérdésekben sem fogunk tudni eredményeket elérni – figyelmeztetett.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ily módon az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérése, a környezet megóvása globálisan egyszerűen nem lesz lehetséges, ha a világpolitika meghatározó államai továbbra sem lesznek hajlandók egymással beszélni.

Civilizált kelet–nyugati együttműködés nélkül a bolygó jövőjét érintő fontos kérdésekben nem lehet eredményt elérni. Hidegháborús hangulatban a környezetvédelmi célok, a fenntartható fejlődési célok nem lesznek elérhetők

– vélekedett.

A miniszter szerint itt Magyarország jó példával tud elöl járni, ennek alátámasztására pedig kijelentette, hogy a paksi atomerőmű bővítése egyrészt bizonyítja azt, hogy a nukleáris energia minden ideológiai támadás dacára képes nagy mennyiségű áram termelésére megbízható és fenntartható módon.

Emellett arra is felhívta a figyelmet a józan ész reményének megtartását emlegetve, hogy a projektben az orosz fővállalkozó amerikai, német és francia alvállalkozókkal dolgozik együtt.

Azaz van lehetőség, van remény a józan észre alapuló nemzetközi együttműködésre, még azok között is, akik a politikában most egyelőre nem hajlandók egymással még csupán beszélni sem – húzta alá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén a világszervezet New York-i székházában 2024. július 16-án (Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel)