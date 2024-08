Jó tanács a rendőrségtől: meneküljön el, ha veszélyben érzi magát!

Ezen a héten szerdán három stockholmi helyszínen is történtek bűnbandákhoz köthető lövöldözések, minden esetben gyilkossági szándékkal – írja a Samnytt svéd hírportál. Emlékeztetnek, a bandák, amelyek leginkább bevándorlókból állnak, a politikusok ígéretei ellenére továbbra is folyamatosan követnek el brutális bűncselekményeket, rendszeresek a lövöldözések és a robbantások is.

A rendőrség ugyanakkor nem túl optimista a változást illetően, és reálisabban látja a helyzetet, mint a politikusok – mutat rá a lap.

Most az a cél, hogy a lakosság a mindennapi élet normális részeként fogadja el a bandaháborúkat. A svéd állami televízióban a stockholmi rendőrség felhívást intézett a lakossághoz:

Éljetek a szokásos módon!

A Samnytt arra is emlékeztet, hogy hiába fordult elő már, hogy kutyát sétáltató kislányokat lőttek agyon vagy hogy a fiuk szeme láttára lőtték le a szüleit, és egyre többször esnek harmadik személyek is áldozatul a bevándorlóbandák golyóinak és bombáinak, a rendőrség szerint ha csak egy kicsit is „figyelmes” a lakosság, nem kell semmit sem változtatnia a mindennapi szokásain és rutinjain.

Ha úgy érzi, hogy valamit természetellenesnek, furcsának vagy akár veszélyesnek érez, akkor reagáljon és menjen el. Ha pedig komoly erőszakos cselekmény történik, akkor ugyanúgy kell eljárni, mint egy terrortámadás esetén – menekülni kell, menedéket kell keresni és riadót kell fújni

– hangoztatta a rendőrség szóvivője.

A rendőrség szerint ha ezeket a tanácsokat betartják a svédek, akkor ugyanolyan normális életet tudnak élni, mint korábban.

A rendőrség azonban nemrégiben elismerte, hogy a bevándorlókból álló bűnbandák környezetében nagy a kockázata annak, hogy harmadik személyek megsérülnek vagy meghalnak a lövöldözésekben. Korábban mind a rendőrség, mind a kormány azt az üzenetet közvetítette, hogy ez a kockázat rendkívül kicsi, és ezért az ilyen típusú bűncselekmények miatt az átlagembereknek nem kell aggódniuk.

A rendőrség ezen felszólítása nem egyedi, többször látták már el a lakosságot jó tanácsokkal, hogy hogyan védjék meg magukat.

Korábban az idős embereket felszólították, hogy ne viseljenek ékszereket a szabadban, hogy elkerüljék a rablást. A szülőket arra figyelmeztették, hogy ugyanezen okból ne engedjék ki gyermekeiket a szabadba dizájnerruhákban. A nőknek pedig azt tanácsolták, hogy maradjanak otthon, nehogy megerőszakolják őket

– írja a Samnytt.

Borítókép: Rendőrök Svédországban egy lövöldözés helyszínén (Fotó: TT/AFP/Mickan Mörk)