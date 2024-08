A külügyminisztériumban közölték Stephanie Holmesszal, hogy a riporterek illegálisan lépték át a Kurszki terület határát, ahol az ukrán erők két hete betörtek, és Oroszország felelősségre kívánja vonni őket.

Az orosz külügyminisztériumba augusztus 20-án bekéretett amerikai ügyvivőnek kifejeztük határozott tiltakozásunkat az amerikai riporterek provokatív tette miatt, akik törvénytelenül hatoltak be a Kurszki területre, hogy propagandacélból tudósítsanak az ukrajnai rezsim bűncselekményeiről, valamint azok miatt a megnyilvánuló tanújelek láttán, amelyek szerint az ukrán haderőt egy amerikai magánhadsereg támogatta az Oroszországi Föderáció területére történő betöréskor

− közölték a tárcánál.

A közlemény szerint a hasonló lépések − amelyek ellentétesek Joe Biden amerikai elnök kormányzatának azon állításaival, amelyek szerint nincs közük az ukrán neonácik Oroszország elleni támadásához −, nyilvánvalóan bizonyítják, hogy az Egyesült Államok mint a konfliktus közvetett résztvevője, támogatja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rosszindulatú szándékait.

Korábban megírta a Magyar Nemzet is, hogy az orosz bűnüldöző szervek vizsgálják a Washington Post újságíróinak a Kurszki területen lévő Szudzsában történt akciójával kapcsolatos tényeket – közölte Marija Zaharova a TASZSZ-szal.

Illetve korábban arról is írtunk, hogy egy héttel a meglepetésszerű támadás után a The New York Times munkatársai ellátogattak arra a helyre, ahol az ukrán erők betörtek Oroszországba.

Akkor az URA.news megjegyezte: a The New York Times újságírójának az ukrán fegyveres erők engedélyezték, hogy orosz földre lépjen a Kurszki területen. Arról nem közöltek részleteket, hogy az amerikai lap értesítette-e az orosz felet az orosz államhatár átlépéséről.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma kedd délután közölte, hogy több mint ötszáz ember hagyta el Kurszk veszélyes területeit az elmúlt huszonnégy órában. Az ukrán támadás kezdete óta összesen 122 ezer embert menekítettek biztonságos övezetekbe.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden azzal vádolta meg az ukránokat, hogy destabilizálni akarják az országot, és terroristákhoz hasonlította őket.

Megbüntetjük a bűnözőket. Efelől nem lehet kétség

− jelentette ki.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: MTI/AP/Szakcsaj Lalit)