Itt vannak a részletek Trump és Zelenszkij tárgyalásáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb interjút adott, amelyben arról próbálja meggyőzni a nyugati partnereit, hogy lehetséges Kijev győzelme az orosz-ukrán háborúban. Az ukrán elnök beszélt a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésről is. Zelenszkij és a republikánus elnökjelölt mintegy két hónappal ezelőtt egyeztetett telefonon. Az ukrán vezető szerint Trump megértést mutatott azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna milyen nehéz helyzetbe került a háború miatt.

Civil nők fegyvert tartanak a kezükben, miközben részt vesznek egy katonai kiképzésen, amelyet egy volt ukrán katona tartott Harkiv régióban. Zelenszkij Amerikában ismertetné Oroszország legyőzésének tervét (Fotó: AFP)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a volt amerikai elnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Donald Trump ezt követően közösségi oldalán úgy fogalmazott: véget vet a háborúnak, amely oly sok emberéletbe került, és számtalan ártatlan családot pusztított el.

Nagyra értékelem Zelenszkij elnököt, hogy felkeresett, mert én, az Egyesült Államok következő elnöke, békét fogok hozni a világnak, és véget vetek a háborúnak, amely oly sok emberéletbe került, és számtalan ártatlan családot pusztított el

– közölte Trump akkor a közösségi oldalán.

Az ukrán államfő a mostani interjúban megjegyezte, hogy a közeljövőben Joe Biden amerikai elnök elé terjeszti Oroszország legyőzésének tervét. Emellett szükségesnek tartja azt is, hogy ezzel a tervvel Donald Trump és Kamala Harris is megismerkedjenek. Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy sok múlik a Kongresszuson, ezért a tervet megvitatják a képviselőkkel is, mielőtt a nyilvánosság elé tárják.

Trump legutóbbi kijelentéseivel kapcsolatban Zelenszkij ugyanakkor arról beszélt, hogy nem érti, mire gondolt pontosan a volt elnök, de hangsúlyozta, hogy a választási retorika gyakran nem a jelöltek valós szándékait tükrözi.

A választási nyilatkozatok néha nem túl realisztikusak, de a két hónappal ezelőtti beszélgetésünk során Trump megértette, milyen nehéz Ukrajnának túlélnie a háborút – mondta Zelenszkij.

Mint arról lapunk is írt, az elnökjelölti vitában az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Trumpnak azt a kérdést tették fel, hogy akarja-e, hogy Ukrajna győzzön.

Azt akarom, hogy a háború véget érjen

– válaszolta Donald Trump, s elmondta, hogy szeretné megmenteni a feleslegesen feláldozott emberek életét.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)