Franciaország újabb fegyverekkel és lőszerekkel támogatja Ukrajnát

Ukrajna bejelentette, hogy Franciaország kész további fegyverekkel és lőszerekkel támogatni Kijevet. Ezt az információt Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter osztotta meg egy bejegyzésben, miután tárgyalásokat folytatott francia kollégájával, Sebastien Lecornuval franciaországi látogatása során.

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, Franciaország vadászgépekkel és pilóták képzésével is támogatja a háborút, valamint hadgyakorlatot is tartanak, amelynek célja, hogy minél rövidebb idő alatt francia katonák ezreit vezényeljék Romániába.

Umerov kiemelte, hogy a megbeszélések fő témája Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése volt. Az ukrán katonák jelenleg is részt vesznek kombinált fegyveres és speciális kiképzéseken francia oktatókkal együtt. A miniszter hozzátette:

Franciaország nem áll meg itt – felszerelést és fegyvereket is biztosít számukra. Reméljük, hogy más partnereink is ezt a megközelítést fogják alkalmazni.

A tárgyalások során Umerov tájékoztatta francia kollégáját a frontvonalakon kialakult helyzetről, és bemutatta az ukrán hadsereg szükségleteinek listáját. A két fél megvitatta az együttműködés elindítását a fegyverek és lőszerek gyártására vonatkozóan. Az újabb fegyverszállítmány páncélozott szállító járműveket, önjáró tüzérségi rendszereket, teherautókat, helyzetfelismerő rendszereket és egyéb nélkülözhetetlen felszereléseket tartalmaz.

Umerov Emmanuel Macron francia elnökkel is tárgyalt. Az ukrán miniszter felajánlotta, hogy országa kész megosztani tapasztalatait a drónhasználatban, és segítséget nyújtana egy franciaországi kiképzőközpont létrehozásában.

Borítókép: Sebastien Lecornu (k) Franciaország védelmi minisztere és ukrán kollégája, Rusztem Umerov (2b) katonai táborba látogat (Fotó: AFP)