Ursula von der Leyen már két éve az orosz birodalom végét festette fel, mert már a nyugati mosógépekből szedik a ki az orosz hadiipar számára a mikrocsipeket.

Ursula képzelt világával szemben a valóság

Moszkva újabb technológiai áttörést ért el: vezető nélküli villamosai már több mint 1800 kilométert tettek meg a város utcáin egyetlen baleset vagy közlekedési szabálysértés nélkül.

A moszkvai önkormányzat által vezetett projekt keretében fejlesztett villamosok fejlett érzékelőrendszerekkel, kamerákkal és mesterséges intelligenciával vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a biztonságos és hatékony önvezető közlekedést. A jelenlegi tesztidőszak második fázisában a járművek mind utasokkal, mind utasok nélkül közlekednek egy felügyelő vezető jelenlétében. A tervek szerint 2025 végére a villamosok teljesen önállóan, vezető nélkül szállítják majd az utasokat.

A moszkvai városvezetés ambiciózus tervei szerint 2030-ra a villamosjáratok több mint felét automatizált üzemmódra állítják át. Ez jelentős átalakulást jelent majd a város közlekedési rendszerében, és hozzájárulhat a forgalom csökkentéséhez és a környezetvédelemhez. A moszkvai példa rámutat arra, hogy a vezető nélküli közlekedés jövője gyorsabban közeledik, mint sokan gondolnák, és a versenyben több jelentős szereplő is van. A fejlesztés nemcsak a technológiai fejlődést, hanem a városi közlekedési rendszerek jövőjét is alapjaiban formálja.

De Moszkva nem egyedülálló ebben a fejlesztésben. A vezető nélküli villamosok technológiája világszerte terjed. Kínában több városban is üzemelnek már hasonló járművek, és az Egyesült Államokban is több kísérleti projekt van folyamatban. Európában, például néhány holland városban is vannak tervek önvezető villamosok bevezetésére.