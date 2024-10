Több mint rémisztő Zelenszkij győzelmi terve

Amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrán parlamentnek felvázolt a győzelmi tervéből, az több mint rémisztő – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint meg kell változtatni az EU jelenlegi stratégiáját Ukrajnával kapcsolatban, mert az nem működik.

Én azok közé tartozom, akik azt sürgetik, hogy az Európai Unió változtassa meg a mostani stratégiáját. Rosszul megszervezett, rosszul végrehajtott, rossz kalkulációk alapján kialakított stratégiával ment bele ebbe a háborúba az Európai Unió, amiért a bizottság elnök asszonyát terheli elsősorban a felelősség. Elveszítjük ezt a háborút, tehát a stratégia nem működik. Változtatni kell!

– szögezte le Orbán Viktor.

De ez nem azt jelenti, hogy még több háború, még több veszélyes fegyver és nagy hatótávolságú fegyverek kellenek, hanem azt, hogy a háborús stratégia helyett békestratégiára kell váltanunk. Tűzszünet kell és béketárgyalások!

– sürgette a miniszterelnök.

A jelen helyzet ismeretében fantazmagória Volodimir Zelenszkij ukrán elnök győzelmi tervének öt pontja – mondta el lapunknak Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő, aki szerint a háborúban álló ország vezetője „épp csak a halálcsillag megtámadását nem tűzte ki célul”.

Lássuk be, hogy egy háborúban álló országban teljesen helyes módon a lakosság nincs a teljes információ birtokában. Tehát a ukrán lakosság jelentős részének szerintem ez a terv a korábban meghirdetett és következetesen képviselt álláspontnak a logikus folytatása és meghosszabbítása

– világított rá az elemző, hozzátéve, hogy azt viszont az ukrán emberek is látják, hogy nem jó irányba haladnak a folyamatok. – Gondoljunk csak az energiaellátásra, az árak emelkedésére vagy arra, hogy erőszakkal kell berángatni az embereket a hadseregbe – tette hozzá. Szerinte a tervnek mindenképpen lesz hatása az ukrán nép moráljára, de hogy milyen, azt nehéz megmondani, hiszen annyira ellentétes az emberek helyzetértékelésével, hogy visszafelé is elsülhet.

Az ukrán elnök győzelmi tervében szereplő elképzelések alapvetően nem rosszak, a probléma az, hogy ennek másfél-két évvel ezelőtt lett volna itt az ideje, akkor még lehetett volna realitása – vélekedett a szakértő.

Most, egy előrenyomuló és szemlátomást meg nem törő orosz hadsereggel szemben, egy olyan orosz gazdaság mellett, amely a krízis, a háború, illetve a szankciók ellenére is 3-4 százalékos növekedést fog tudni felmutatni, teljesen más a helyzet – mutatott rá Somkuti Bálint.

Két és fél év után kijelenthetjük, hogy a szankciók nem működnek. Azzal, hogy Kínát és Indiát nem sikerült elrettenteni attól, hogy Oroszországgal üzleteljenek, lényegében a szankciók teljes körű alkalmazhatósága fel sem merült

– szögezte le a szakértő.

Viszont onnantól, hogy „ilyen óriási rés tátong a szankciós hálón”, a további erőltetésük inkább öngól, Zelenszkij részéről ugyanakkor teljesen logikus, hogy a szankciók mellett érvel, hiszen nem tehet mást – magyarázza Somkuti Bálint.

Az ukrán államfő azon elképzelésének sincs semmilyen alapja, hogy ukrán csapatok állomásozzanak Németországban, kvázi a NATO garanciájának az eszközeként. Ez ebben a formában az Egyesült Államok számára sem elfogadható, hiszen hiányoznak a reális alapjai – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Arra a kérdésre, hogy a győzelmi terv értelmezhető-e kétségbeesett kapkodásként Zelenszkij részről, Somkuti Bálint úgy válaszolt, „nehéz másképp értelmezni”. Persze vannak, akik még mindig hisznek az ukrán győzelemben, de mostanra már az Egyesült Államok és amerikai szakértők részéről is egyre gyakrabban hangzik el, hogy valamilyen kompromisszumos békére lenne szükség.

Ehhez képest Zelenszkij elnök az első helyen Ukrajna NATO-tagságát emeli ki, amiről nem más, mint az Egyesült Államok NATO-nagykövete mondta, hogy rövid távon elképzelhetetlen

– mutat rá a szakértő.

Zelenszkij tervének legérdekesebb része az, amit nem mutatott be belőle: a titkos záradékok. Somkuti Bálint szerint ezek tartalmáról két elképzelés kering szakértői körökben. Az egyik szerint a NATO atomfegyvereket állomásoztatna ukrán területen, a másik pedig NATO-katonák ukrajnai állomásoztatását sejti a titkolózás mögött. Maga Somkuti egy harmadik verziót is lehetségesnek tart, amely szerint Zelenszkij azt ajánlhatta fel a NATO-nak, hogy olyan különleges alakulatokat állítanak fel, amelyek jelenleg is sikerrel hajtanak végre mélységi akciókat Oroszország területén, és egyfajta forró hidegháborút vívnának.

A probléma az, hogy egy atomhatalomról beszélünk, tehát ha megunja ezt a fajta szurkálódást, akkor előbb-utóbb atomfegyverrel válaszol, aminek a vége egy atomháború

– mutat rá a biztonságpolitikai szakértő.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök győzelmi tervének nincs realitása (Fotó: Belga via AFP)