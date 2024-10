Végig hazudtak az ukránok? Most már tárgyalnának az oroszokkal is

Az orosz-ukrán konfliktus újabb fordulópont elé nézhet, miután felmerült a második békecsúcs lehetősége, ahol előreláthatóan Oroszország képviselői is jelen lehetnek.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője az zn.ua-nak kijelentette, hogy bár Volodimir Zelenszkij elnöki rendelete tiltja a személyes tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal, az Oroszországgal folytatott diplomáciai kapcsolatok teljes megszakításáról nem volt szó.

A közvélemény különféleképpen reagált a lehetőségre, hogy Oroszország részt vegyen a következő csúcstalálkozón. A zn.ua szociológiai felmérése szerint a válaszadók 42,5%-a nem támogatja az orosz képviselet meghívását, amely összecseng azzal, hogy 37% ellenzi Zelenszkij rendeletének visszavonását a Putyinnal való tárgyalásokról.

Az első békecsúcs eredményeiről és az újabb konferencia szükségességéről továbbra is folynak a találgatások, de az ukrán nép megosztott abban, hogy valóban előrelépést jelenthet-e ez a lépés a béke irányába. A második csúcstalálkozó körüli remények és kérdések most abban összpontosulnak, hogy lehet-e valós megállapodás az Ukrajna békéje érdekében még a konfliktus érintett feleivel együtt is, és hogy hogyan értékelik az ukránok az eddigi erőfeszítéseket.

