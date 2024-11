Békéről posztolt Orbán Viktor kirgizisztáni látogatása alatt

A nemzetközi politikai színtéren az utóbbi időszakban egyre inkább érezhető a békepárti mozgalmak erősödése. A világ számos országában felmerült a béke melletti elköteleződés, és Kirgizisztán is elkötelezte magát a konfliktusok helyett a béke és a stabilitás mellett. Orbán Viktor is éppen erről beszélt Kirgizisztánban, ahol a kirgiz elnökkel tárgyalt. A kormányfő a találkozót követően arról beszélt, hogy nagyra becsülik a térség és azon belül is Kirgizisztán erőfeszítéseit a globális biztonság érdekében. Ennek kapcsán egy bejegyzést is megosztott a közösségi oldalán, amelyhez azt írta:

A világban lassan kialakul egy békepárti többség. Kirgizisztán is a béke mellett tette le a voksát.

A megbeszélés után Orbán Viktor arról beszélt, nagyra értékelik a terrorszervezetekkel szembeni következetes fellépésüket, és sokra tartják a békepárti álláspontjukat, hiszen Magyarország egy olyan ország, amely ezer napja egy háborúban álló ország szomszédjában van – közölte. Rámutatott: Ukrajna a szomszédunk és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek.

A magyar egy olyan nép, amely a békében jó, a háborúban kevésbé. Békében tudunk jól teljesíteni, és örülünk, hogy Kirgizisztán is a béke oldalán áll, s így mindketten tagjai vagyunk a globális békepárti többségnek, és dolgozunk is meg imádkozunk is azért, hogy a béke minél hamarabb elérkezzen

– fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Kirgizisztánban tárgyalt (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)