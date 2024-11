Magyarország és Kirgizisztán továbbfejleszti kölcsönösen előnyös együttműködését

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy hazánk kifejezetten népszerű a kirgiz egyetemi hallgatók körében, akik közül évente kétszázan tanulhatnak magyar felsőoktatási intézményekben. Ezekre a helyekre több mint hatszázan jelentkeztek, leginkább az orvosi és műszaki karok iránt van érdeklődés.

A két ország közötti együttműködést a következő időszakban is fejleszteni fogjuk, különösképp azokon a területeken, amelyek a környezetvédelemhez, a zöld gazdasági növekedéshez kapcsolódnak. Egyetértünk abban, hogy minden országnak felelősségteljesen kell a növekedési pályára állítania a saját gazdaságát, vagyis a versenyképességnek és a környezetvédelemnek kéz a kézben kell járnia

– emelte ki. Ezt követően méltatta Kirgizisztán határozott fellépését a terrorszervezetekkel szemben, s arra is kitért, hogy minél sikeresebb a terrorellenes küzdelem Közép-Ázsiában, annál kevésbé kell innen is migrációs hullámokra számítani Európában. – Ennek megfelelően támogatjuk azt is, hogy európai uniós oldalról is minél előbb ratifikációra kerüljön a Kirgizisztán és Európai Unió közötti együttműködési megállapodás – erősítette meg. A miniszter végül hangsúlyozta, hogy Közép-Ázsia jelenleg a világ egyik leggyorsabban fejlődő térsége. – Emlékszem rá, amikor tízegynéhány évvel ezelőtt elkezdtünk stratégiai együttműködést építeni ezzel a térséggel, akkor Európából sokan vagy kinevettek minket, vagy hangosan bíráltak minket – mondta.

Eközben ma már ezen országok vezetői is egymásnak adják itt a kilincset, ugyanis a térség jelentősége felértékelődött, részben a kereskedelmi útvonalak, részben az energiaforrások, valamint a gazdasági növekedés miatt

– tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kirgizisztánban tárgyalt (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)