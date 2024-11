Bóka János szerint az Európai Unió nem teljes Szerbia nélkül

Ahogy arról lapunk már beszámolt, a szerb–magyar csúcstalálkozó konkrét eredményekkel zárult. Egy új kőolajvezeték épül majd a százhalombattai finomító és Szerbia között. A villamosenergia-hálózatok összekötése is bővül, és elindul a magyar–szerb–szlovén áramtőzsde is. A Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése 2026-ra 160 km/órás sebességet tesz majd lehetővé. Európa legmodernebb határátkelőjének létesítése is tervezés alatt áll Röszkénél, a szerb–magyar együttműködés keretében. A kétoldalú kereskedelem az elmúlt tíz évben jelentősen nőtt, meghaladva az ötmilliárd eurót. Bóka János posztjában azt írta:

Ma a magyar–szerb stratégiai együttműködési tanács ülésének keretében az EU-integrációs munkacsoport ülésén vettem részt. Az Európai Unió nem teljes Szerbia nélkül. A magyar uniós elnökség érdemalapú, kiegyensúlyozott és hiteles bővítési politikáért dolgozik.

A találkozóval kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta:

Magyarországnak alapvető stratégiai érdeke az egyre szorosabb együttműködés Szerbiával. Minél szorosabb ez az együttműködés, annál gyorsabban fejlődik a gazdaságunk, annál inkább biztonságban vagyunk, és annál biztonságosabb az energiaellátásunk.

Borítókép: Bóka János, Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics. (Forrás: Bóka János Facebook-oldala)