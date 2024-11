Drágán add az életed: a nyugati turisták felfedezik Ukrajna háborús övezetét

A háborús turizmus Ukrajnában nemcsak érdekes, hanem költséges is lehet azok számára, akik a frontvonalhoz közvetlen közel szeretnének látogatni. Az ilyen többnapos túrák, különösen a déli területeken, akár 3300 euróba (közel másfél millió forintba) is kerülhetnek. Ezek az utak gyakran tartalmaznak vezetett túrákat, szállást, valamint a helyi kultúrával és történelemmel való ismerkedést célzó programokat. A szektorban működő cégek általában a profitszerzés mellett hangsúlyozzák az emlékezés és az oktatás iránti elkötelezettségüket, amely hozzájárulhat a helyi közösségek támogatásához is.