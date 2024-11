Milliárdokban mérhető károk: az áradások hosszú távon terhelik a spanyol gazdaságot

A valenciai áradások emberi és társadalmi következményeivel a Magyar Nemzet nemrégiben megjelent írásában foglalkozott, kiemelve a figyelmeztetési rendszerek hibáit és a hatósági késlekedéseket, amelyek tovább súlyosbították a katasztrófa hatásait. A tragédia azonban nem csupán emberéleteket követelt és közvetlen anyagi károkat okozott: gazdasági szempontból is komoly terhet ró Spanyolországra, mivel a helyreállítás mellett a gazdasági károk kezelése az ország egyik legsúlyosabb kihívásává vált – írta meg a Világgazdaság.

A gazdasági károk kezelése az ország egyik legsúlyosabb kihívásává vált. Fotó: AFP

Az áradás okozta károk mértéke: több tízmilliárd eurós veszteség

A valenciai áradások által okozott közvetlen károk összege meghaladja a tízmilliárd eurót, ami az érintett régiók éves GDP-jének jelentős hányadát teszi ki. A legnagyobb csapást a helyi vállalkozások szenvedték el: 23 ezer vállalkozás, köztük számos kis- és középvállalkozás került működésképtelen állapotba. Emellett a mezőgazdasági termelők is súlyos veszteségeket jelentettek: 53 ezer hektárnyi termőföld vált használhatatlanná, és a terménykiesés önmagában 150 millió euróra rúg – foglalta össze az El País.

Az infrastruktúra sem kerülte el a pusztítást: a valenciai régióban az utak, vasútvonalak és elektromos hálózatok helyreállítása önmagában milliárdos nagyságrendű beruházást igényel. Az árvíz több száz lakóházat is lakhatatlanná tett, amelyek újjáépítése vagy felújítása újabb jelentős költségekkel jár.

A kormányzati válasz: segélycsomag és EU-s támogatások

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a katasztrófát követően bejelentette a 10,6 milliárd eurós helyreállítási csomagot, amely közvetlen támogatást nyújt a lakosságnak és a vállalkozásoknak. A csomag részeként moratóriumot vezettek be a lakáshitelekre és egyéb kölcsönökre, valamint adókedvezményeket ígértek az érintettek számára. Az állam vállalta, hogy fedezi az önkormányzatok árvíz utáni takarítási és helyreállítási költségeit is – írta az El Economista.

Az Európai Unió is szerepet vállal a helyreállításban: Spanyolország a Földközi-tengeri Térség Ellenállóképességi Alapja és a Next Generation EU forrásaiból is részesülhet. Azonban problémát okoz, hogy a korábban árvízmegelőzésre szánt EU-s támogatások alig tíz százalékát használták fel. A spanyol Környezetvédelmi Minisztériumot komoly bírálatok érték amiatt, hogy a 966 millió eurós keret jókora része érintetlen maradt.

Pénzügyi instabilitás és hitelkockázat

A Spanyol Nemzeti Bank szerint az árvíz által érintett régiókban a bankok hitelállománya 20 milliárd eurót tesz ki, amelyből 13 milliárd a háztartások, míg hétmilliárd a vállalkozások tartozásait fedi le. Az érintett hitelfelvevők – köztük 150 ezer lakáshitel-tulajdonos – átmeneti fizetési moratóriumot kaptak, azonban a bankok számára ez tovább növeli a nem teljesítő hitelek kockázatát – adta hírül a The Objective.

A nemzetközi hitelminősítő intézet, a Moody’s szerint a valenciai régió gazdasági kilábalása hosszú és költséges lesz, különösen a magas adósságszint miatt. Valencia már az árvíz előtt is Spanyolország legeladósodottabb autonóm közössége volt, adóssága meghaladta a régió GDP-jének 42 százalékát, ami az országos átlag kétszerese.

Infrastruktúra és várostervezés: új irány szükséges

A tragédia egyik legfontosabb tanulsága, hogy az árterületekre történő építkezés erősen megnöveli a katasztrófák kockázatát. A szakértők szerint

a természetes vízelvezetési rendszerek helyreállítása,

valamint a fenntartható várostervezés kulcsfontosságú lenne a jövőbeni károk csökkentése érdekében.

Az El País értesülései szerint a valenciai kormány és a spanyol állam közösen dolgozik olyan természetalapú megoldásokon, mint a fenntartható vízelvezetési rendszerek és árvízvédelmi zónák kialakítása. Ezek a beruházások hosszú távon nemcsak a kockázatok kezelésében segítenek, hanem hozzájárulnak a természeti ökoszisztémák helyreállításához is.

Hosszú távú gazdasági hatások

Az árvíz gazdasági hatásai túlmutatnak a közvetlen károkon. A helyi gazdaságban bekövetkező visszaesés várhatóan csökkenti az adóbevételeket, miközben növeli a közszolgáltatások iránti igényt. Ez tovább mélyítheti a régió költségvetési hiányát, amelyet csak központi kormányzati támogatással lehet enyhíteni.

A vállalkozások helyreállítása hosszú hónapokat, esetleg éveket vehet igénybe, különösen azokban az ágazatokban, mint a turizmus és a mezőgazdaság, amelyek különösen érzékenyek a természeti katasztrófákra. Az állam és az EU közös feladata, hogy az árvíz sújtotta régiókban a gazdasági ellenálló képességet növelő beruházásokkal támogassa a helyi közösségeket.

Borítókép: Óriási károkat okozott az áradás Spanyolországban (Fotó: AFP)