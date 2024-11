Orbán Viktor csütörtökön a NATO-főtitkárral tárgyal

Érdemes ezt hangsúlyozni, mivel visszatérő állítás, hogy a magyar miniszterelnök elszigetelt lenne. Nemrégiben Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is erről beszélt Strasbourgban, de Radoslaw Sikorski globalista lengyel külügyminiszter is ezt hangoztatta a nyáron. Ezt a valótlanságot a helyén kell kezelni: ez is része a nemzetközi baloldal megbélyegzésre épülő politikájának, amelyet a médiájuk is sok száz újságon és televízión keresztül erősít a világban. Célja a hiteltelenítés.