Találomra öldösött embereket egy férfi New Yorkban

Találomra, minden különösebb ok nélkül gyilkolt meg három ártatlan embert egy hosszas bűnügyi múlttal és mentális problémákkal rendelkező férfi New Yorkban, és az áldozatok száma nagyobb is lehetett volna, ha néhány jótét lélek nem lép közbe és segít a hatóságoknak elfogni – számol be róla a New York Post amerikai napilap. A tragikus incidens felveti a kérdést: hogyan járkálhatott egy ilyen ketyegő, időzített bomba szabadon a demokrata vezetésű nagyvárosban?

Az 51 éves Ramon Riveraként azonosított gyanúsított reggel kezdett ámokfutásba, amikor egy építőmunkásként dolgozó 36 éves férfit szúrt gyomron. Két órával később egy 67 éves horgászt szúrt meg, végül az ENSZ székházának közelében egy 36 éves nővel is végzett.

A közelben tartózkodók közül egy brit turista, egy taxisofőr és az ENSZ-székház egyik biztonsági őre segített a hatóságoknak elfogni a férfit, aki enélkül valószínűleg még több áldozatot szedett volna. Rivera, akit egy hónapja engedtek ki a Rikers börtönből és egy hajléktalanszállón lakott, beismerte tettét, és háromrendbeli gyilkosságért emeltek vádat ellene.

Áldozatai közül a két férfit már a kórházba szállításukkor halottnak nyilvánították, a nő valamivel később halt bele a sérüléseibe.

A rendőrség két véres konyhakést foglalt le, amelyeket feltételezhetően Rivera használt a támadások során.

A gyanúsítottnak kiterjedt bűnügyi előélete van, és az elmúlt évben több alkalommal is letartóztatták betörés, támadás és lopás miatt. Eric Adams New York-i polgármester szerint

komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy Rivera miért volt szabadlábon, tekintettel súlyos mentális egészségi problémáira.

A tragikus eset nagy felháborodást váltott ki nem csupán a metropoliszban, de szerte az Egyesült Államokban. Még Elon Musk technológiai vállalkozó, Donald Trump egyik leendő minisztere is megnyilvánult az esettel kapcsolatban.

Ami sok, az sok

– írta Musk az X-en.

Enough is enough https://t.co/FJ6jAwe7E2 — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2024

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)