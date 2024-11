Több mint 160 újságírót öltek meg háborús övezetekben két év alatt

Guilherme Canela, az UNESCO szóvivője hangsúlyozza, hogy az újságírók ellen irányuló bizalmatlanság is növekszik, amit politikai és vallási vezetők retorikája is súlyosbít. Ez nemcsak az újságírók életét veszélyezteti, hanem aláássa a demokrácia alapvető értékeit és az emberi jogok védelmét is.