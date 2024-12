„Közel a béke: beérik Magyarország kitartásának gyümölcse”

Ugyancsak biztató, hogy az orosz fél is nyitott a tárgyalásra – mondta Deák Dániel. Kiemelte: az orosz elnök a jelek szerint abban reménykedik, hogy elnyerheti a frissen megválasztott Trump szimpátiáját, ennek tudható be az is, hogy múlt csütörtöki beszédében hosszasan méltatta az új amerikai elnököt. Putyin ugyanis többek közt intelligensnek nevezte Trumpot, és egy sor olyan megjegyzést is tett, amely pozitív benyomást kelthet benne. Kitért például a kampány során ellene elkövetett merényletre is, amely az orosz elnököt elmondása szerint megdöbbentette.