Békepártisága is hozzájárult a horvát elnök győzelméhez

Milanovic nagyarányú győzelmének elsősorban belpolitikai jelentősége van. A HDZ-kormánynak komoly üzenet is, hiszen az elnök a miniszterelnök és a kormány ellensúlyaként állította be magát, és ez látszik a felmérésekből is. Milanovic szavazói nagyarányban a kormánnyal elégedetlenkedők köréből kerül ki, így az elnök újrázása a HDZ szempontjából figyelemre érdemes – vélekedett a szakértő.