Trump: szombaton életbe lépnek a vámok

Trump azzal indokolta a vámok bevezetését, hogy szerinte a két ország nem tett eleget az illegális migráció megfékezéséért, valamint hogy Mexikón keresztül nagy mennyiségben érkezik a fentanil nevű, rendkívül potens kábítószer az Egyesült Államokba, amely évente százezrek halálát okozza. Emellett az amerikai elnök a kereskedelmi egyensúlytalanságot is kifogásolta, mondván, az Egyesült Államok hatalmas deficitet halmozott fel Kanada és Mexikó irányába, és a vámok szükségesek a gazdaság védelméhez. A korábban Trump által bevezetett kereskedelmi korlátozások már jelentősen csökkentették a Kínából érkező importot, most pedig az északi és a déli szomszéd is komoly szankciókkal néz szembe.

Trump a kampányígéretéhez híven elindítja a vámháborút. Fotó: AFP

Kanada és Mexikó is reagált

A kanadai és mexikói vezetők már jelezték, hogy ellenlépéseket terveznek a vámok ellen, és mindkét ország igyekszik diplomáciai megoldást találni a helyzet enyhítésére.

Azonban ha az amerikai importált olajra is vámot vetnek ki, az súlyos következményekkel járhat az Egyesült Államoknaka is.

Jelenleg az amerikai finomítókban feldolgozott kőolaj negyven százaléka importból származik, amelynek túlnyomó többsége éppen Kanadából érkezik. A vám bevezetése így könnyen megemelheti az üzemanyagárakat, ami a teljes ellátási láncra kihatással lehet, tovább növelve az inflációt.

Trump Kínával is összerúgja a port

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Trump a kínai importárukra is újabb vámokat helyezett kilátásba, amelyeket részben a Kínából érkező fentanilszállítmányok elleni fellépésként indokolt.

A korábbi választási kampányában Trump akár hatvanszázalékos vámokat is kilátásba helyezett a kínai árukra, és bár egyelőre a vámok pontos mértéke még kérdéses, az elnök most tízszázalékos adó bevezetéséről beszélt.

Kína eközben a Világgazdasági Fórumon a protekcionizmus ellen szólalt fel, és kijelentette, hogy egy mindenkinek megfelelő megoldást keres a kereskedelmi konfliktusok rendezésére.

Sok múlik az olajon

Trump bejelentése vegyes reakciókat váltott ki az amerikai gazdasági és politikai szférában is. Miközben támogatói szerint a vámok segítenék az amerikai ipart és a belföldi munkahelyteremtést, sokan attól tartanak, hogy a magasabb importköltségek végső soron az amerikai fogyasztókat terhelik majd meg, különösen, ha az energiahordozókra is vonatkoznak majd az intézkedések. Az amerikai olajpiacnak különösen fontos kérdés marad, hogy az elnök valóban rákényszeríti-e Kanadát és Mexikót az energiaszállítási feltételek újratárgyalására, vagy végül az olaj kivételt képez a vámháború alól.

Borítókép: Donald Trump sajtótájékoztatót tart (Fotó: AFP)