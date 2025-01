Vérenzgés Kongóban: ásványkincsek miatt törhetett ki a mészárlás

Ez az esemény újabb fordulatot hozott a térség évtizedek óta tartó konfliktusában, és súlyos humanitárius válságot idézhet elő. A váratlanul gyors előrenyomulás komoly aggodalmat kelt a nemzetközi közösségben, és rávilágít a térség instabilitására, valamint a konfliktus mögött húzódó komplex geopolitikai és gazdasági érdekekre.

Vérenzgés Kongóban, százezrek menekülnek el otthonaikból Fotó: AFP

Az AFC szóvivője, Victor Tesongo megerősítette, hogy az AFC-M23 ellenőrzése alatt áll Goma, amelyet a Minova és Saké városok korábbi elfoglalását követően sikerült bevenni. A kongói kormány egyelőre nem erősítette meg a város elvesztését, de elismeri a lázadók jelenlétét. A kormány vasárnap megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Ruandával, amelyet azzal vádol, hogy fegyverekkel és katonákkal látja el az M23-at.

A ruandai kormány szóvivője nem cáfolta, de nem is erősítette meg a támogatást.

A harcokban már több tucat külföldi békefenntartó és a North Kivu tartomány katonai kormányzója is életét vesztette. Ezrek menekültek el a városból, a kórházak túlzsúfoltak, a segélyszolgálatok pedig ideiglenesen szünetelnek. A ENSZ humanitárius irodájának szóvivője, Jens Laerke arról számolt be, hogy sok holttest hever az utcákon, több civilt megerőszakoltak, rendszeresek a rablások. Egy ismert kongói bokszoló, Balezi Bagunda is életét vesztette.

A Vöröskereszt aggodalmát fejezte ki egy biológiai laboratórium esetleges károsodása miatt, ami Ebola-vírus terjedéséhez vezethet.

Kinshasában, a fővárosban tüntetések törtek ki, és több nyugati és afrikai nagykövetséget, köztük a ruandai nagykövetséget is megtámadták. A francia nagykövetséget felgyújtották, az amerikai nagykövetség pedig felszólította az amerikai állampolgárokat a város elhagyására. A kongói és a ruandai csapatok is tüzet nyitottak egymásra a közös határon, fokozva a teljes körű háború kitörésének félelmét. Goma repülőterét a lázadók zárták le, és több mint négyezer rab szökött meg a helyi börtönből.

Az uruguayi hadsereg közleménye szerint több száz kongói katona tette le a fegyverét az M23 48 órás ultimátumát követően.

A konfliktus gyökerei évtizedek óta tartó milíciák és a kongói kormány elleni lázadásokig nyúlnak vissza. Az M23 a ruandai nyelven beszélő kisebbségek érdekeit képviseli, de tevékenységük mögött gazdasági érdekek, főleg a koltánbányászatból származó bevételek is meghúzódnak. ENSZ-jelentések szerint az M23 jelentős mennyiségű koltánt exportál illegálisan Ruandába.

A most elfoglalt város, Goma stratégiai fontosságú, nagy lakossággal és nemzetközi repülőtérrel.

Az M23 humanitárius okokkal indokolta a város elfoglalását, de szakértők szerint ez a Kongó keleti része feletti teljes ellenőrzés szimbóluma lehet. Az M23-at számos emberi jogi visszaélésekkel, köztük háborús bűnökkel vádolják. A harcok miatt több százezer ember kényszerült elhagyni otthonát. A béke kilátásai bizonytalanok, de kelet-afrikai vezetők sürgősségi találkozót terveznek a válság megoldására. A korábbi, angolai közvetítéssel létrejött fegyverszünet is kudarcot vallott. A konfliktus megoldásához tartós biztonsági megoldásra és a gazdaság ellenőrzésére van szükség.

A koltán egy ásvány, amelyet főleg a Kongói Demokratikus Köztársaságban bányásznak. Pontosabban, a koltán a kolumbit-tantalit ásványok keveréke, amelyek tantalumot és niobiumot tartalmaznak. A tantalum egy rendkívül fontos nyersanyag a modern elektronikai iparban, mivel a kondenzátorok gyártásához használják, amelyek nélkülözhetetlenek a mobiltelefonok, laptopok, és egyéb elektronikus eszközök működéséhez. A koltán kitermelése és kereskedelme gyakran összefügg a fegyveres konfliktusokkal és az emberi jogi visszaélésekkel a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Borítókép: A konfliktus miatt százezrek hagyták el otthonaikat (Fotó: AFP)