Deutsch Tamás: A Patrióták elképzelése az, hogy Tegyük újra naggyá Európát!

Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében bemutatott idei európai bizottsági munkaprogrammal kapcsolatban magyar újságíróknak nyilatkozva Deutsch Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a mindössze lehetőségeket, esélyeket és elképzeléseket tartalmazó, rendkívül vékony dokumentum szélsőségesen migrációpárti. Kijelentette:

az Európai Bizottság nem veszi figyelembe az illegális migránsok által Európa több országában elkövetett életellenes bűncselekményeket és terrortámadásokat, és továbbra is a "katasztrofális migrációs paktum" áterőltetését, minél gyorsabb és teljes körű végrehajtását szorgalmazza.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja és az egész Partióta EP-frakció ezt a lehető leghatározottabban elutasítja - húzta alá. Közölte továbbá, hogy a bizottsági munkaprogramnak az európai versenyképesség javításáról szóló fejezete szintén vékony, teljes mellébeszélés, ahogy kevés az európai biztonság erősítését célzó bekezdése is. A fideszes EP-képviselő aláhúzta, hogy az Európai Bizottság a megváltozott geopolitikai valósság ellenére felfoghatatlan nagyságrendű pénzzel akarja továbbra is finanszírozni az ukrajnai háborút. Annak ellenére tenné ezt, hogy Brüsszel Ukrajna-stratégiája összedőlt. Az elhibázott szankciók miatt égbe szökött energiaárak és a háborús infláció dacára az uniós bizottság "csak azt tudja megfogalmazni", hogy a harctéri tevékenységet is beleértve tovább kell támogatni Ukrajnát, ameddig azt az ukránok igénylik - hívta fel a figyelmet. A politikus elmondta, hogy az Európai Bizottság idei munkaprogramjának legterjedelmesebb fejezete foglalkozik a genderőrület erősítésével.

Döglött lovon lovagol az Európai Bizottság

– fogalmazott Deutsch Tamás, majd kijelentette: a genderőrületnek vége van.

Tudomásul kell venni, hogy egy megszülető ember Európában is férfinek vagy nőnek születik. Az elmúlt években kiagyalt több mint hetven társadalmi nem badarság. Az ilyen idiotizmust képviselő civil szervezetek titkos vagy nem titkos finanszírozása eurószázmilliókkal felháborító

– hangsúlyozta. Az uniós bizottság 2025-ös munkaprogramjában szereplő zöld megállapodással kapcsolatban magyar képviselő azt mondta: "ebből mindenkinek elege van".

Kijelentette: az uniós Green Deal őrültség, mert - szavai szerint - árt a környezetvédelemnek, nem segíti a klímaváltozás elleni küzdelmet, ellenben ellehetetleníti a gazdákat.

Deutsch Tamás végezetül arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós bizottsági dokumentum ki akarja a bővíteni a jogállamisági zsarolás eszközeit.

Ebből is elég volt - jelentette ki a politikus.

Elég volt abból, hogy az Európai Bizottság baloldali liberális ideológiával átfűtve politikailag támadja, zsarolja és oktatja ki azokat a tagállamokat, melyek vitatkoznak a brüsszeli végrehajtó testület badarságaival - tette hozzá nyilatkozatában Deutsch Tamás.

